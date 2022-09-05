Sevan Nişanyan’ın son durağı: Besim Tibuk’un misafiri olarak Karadağ’da

Yunanistan’da ‘istenmeyen kişi’ ilan edildikten sonra ülke ülke, şehir şehir gezen Sevan Nişanyan’ın son durağı Karadağ (Montenegro) oldu. Nişanyan, eski LDP Genel Başkanı ve iş insanı Besim Tibuk’un kendisini arayarak Karadağ’daki oteline davet ettiğini ve bir süre Tibuk’un davetlisi olarak orada kalacaklarını söyledi.

Türkiye’de 11 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 14 Temmuz 2017’de cezaevinden firar eden Sevan Nişanyan 25 Temmuz 2017’de Yunanistan’a sığınma başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Firardan sonra evlendiği Yunan vatandaşı eşi üzerinden oturma izni alınca iltica başvurusunu yarım bırakmıştı. Samos adasında yaşayan Sevan Nişanyan, köyde birden fazla ev alarak restorasyon faaliyetlerine başlayınca adada beliren “Bu Türk ne yapmak istiyor” endişelerinin ardından Yunanistan’da istenmeyen kişi ilan edilmişti.

2022 Ocak ayında tutuklanan Nişanyan, Yunan idare mahkemesi kararıyla 7 Ocak’ta serbest bırakılmış, Yunan makamları Nişanyan’a ülkeyi terk etmesi için 15 gün süre vermişti.

Yunanistan’ı 21 Ocak’ta terk eden Nişanyan, o günden itibaren eşi Ira Tzourou ile birlikte Belgrad, Erivan, Fransa kırsalı, Paris, İspanya ve Portekiz gibi farklı ülke ve şehirleri gezdi, bir süre buralarda yaşadı.

YouTube üzerinden her Pazar canlı yayın yapan Nişanyan, 1 aydır programlarına ara vermişti.

Dün (4 Eylül) Pazar sohbetlerine tekrar başlayan Sevan Nişanyan, son durağının Karadağ’ın başkenti Montenegro olduğunu açıkladı.

Nişanyan, Karadağ’a eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı ve iş insanı Besim Tibuk’un daveti üzerine geldiklerini ve orada Tibuk’a ait bir otelde konakladıklarını söyledi.

Nişanyan şu ifadeleri kullandı:

“Son görüştüğümüzde Paris’teydim, şimdi Montenegro’da, Karadağ’dayım. Karadağ çok güzel, çok hoş bir ülke. Doğası, insanları, her şeyiyle çok güzel bir ülke. Tahmin ediyorum ki bir süre burada kalacağım. Sevgili Besim Tibuk’un misafiri olarak buradayız. Ona buradan derin sevgilerimi ve şükranlarımı iletmek istiyorum. Sağ olsun sağda solda olduğumuzu duyunca dedi ki ‘Bizim Montenegro’da yerimiz var. Bir süre gel orada dinlen.’ Böylece kendimizi Montenegro’da bulduk. Türkiye’nin en orijinal ve cesur düşünürlerinden biri olan Besim Tibuk’a buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz.”

Serbestiyet