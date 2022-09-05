Savunma Bakanlığı’nda Azerbaycan’a yalanlama: Yanlış bilgi yaymaya devam ediyor

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın bir günde ikinci yanlış bilgiyi yaydığını bildirdi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“4 Eylül akşamı gün içinde ikinci kez Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir yanlış bilgi daha yaydı.

4 Eylül akşamı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birimler, Ermenistan-Azerbaycan sınır hattının doğu kesiminde bulunan Azerbaycan mevzilerine ateş açmadı.

Sınırdaki durum nispeten sakin ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin tam kontrolü altında.”

Daha önce, Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın, 3 ve 4 Eylül tarihlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin, Ermenistan-Azerbaycan sının hattının doğu kesiminde bulunan Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı iddiasını bir kez daha yalanlamıştı.

Ermenistan Kamu Radyosu