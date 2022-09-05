ÖZEL HABER | Hidayet avcısı: Kendini Ermeni bir CHP’li olarak tanıttı, Ayasofya’da Müslüman oldu, yüz binlerce TL dolandırdı

Kendisini Ermeni bir Hıristiyan ve eski CHP’li olarak tanıttıktan sonra önce gerçek Atatürkçü olduğunun farkına vardığını söyleyip Erdoğancı, sonra İhsan Şenocak’ın yağmur duası tuttuğu için Ayasofya’da Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Hidayet hikâyesiyle sosyal medyadaki dindar kullanıcılardan büyük destek aldı, binlerce takipçisi oldu, gazetelerde çok sayıda habere ve yazıya konu oldu, Milli Beka Hareketi’nde genel başkan danışmanlığına kadar yükseldi. Popülerliğini kullanarak yürüttüğü yardım kampanyalarında yüz binlerce TL vurgun yaptıktan sonra Twitter hesabını kapattı. Hidayete ermiş kadın profilleri üzerinden sosyal medyada dolandırıcılık yapmaya devam ederken teşhir edilince kazandığı paralarla ortadan kayboldu.

Oğuzhan Keskin

Burak Bayırlı sosyal medyada ilk olarak 2020 yılının Eylül ayında göründü. Kendisi, yıllarca CHP’yi desteklemiş, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT’de okunan darbe bildirisinde “Atatürk” geçtiği için mutlu olacak kadar “körü körüne Kemalist” bir Hıristiyandı.

Ama artık gerçeğin farkına varmıştı. Tweet’ler birbirini izledi:

“100 sene önce devletimizi yıkman isteyenler, Bugün yine tek bir ismin karşısında @RTErdogan’ın karşısında saf tutuyordu! Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Nasılda Kandırılmıştım, atatürkçü olduğunu söyleyen ama asla olamayanalar tarafından!”



“Türkiye Cumhuriyeti Devlet’inde yaşayan bir Ortodoks Hıristiyan olarak, İslam Ümmetinin Lideri, Hak Hukuk,Adalet, Sömürge düzenine baş kaldıran, Dünya Beşten Büyüktür diyen @RTErdogan’ın arkasında durun, DEVLETİNİZİ EZDİRMEYİN.’”

Burak Bayırlı’nın tweetleri binlerce kişi tarafından heyecanla paylaşıldı, destek mesajları yazıldı.

Bayırlı, AK Partili isimlerle pozlar vererek inandırıcılığını ve takipçi kitlesini artırdı.

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Milli Beka Hareketi Genel Merkez Strateji Daire Başkan Yardımcısı

30 Aralık 2020’de, adını bazı şiddet olayları ve Sezen Aksu protestosuyla duyuran AK Parti’ye yakın Milli Beka Hareketi’nde genel başkan danışmanı oldu.

Bayırlı’nın yeni görevini, Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin “Reis sevdalısı Türkiye aşığı Burak Bayırlı kardeşim” sözleriyle duyurdu.

“Eski CHP’li” Bayırlı, Milli Beka Hareketi’nin internet sitesinde 13 yaşından beri Ülkü Ocakları ve MHP ile ilişkili olarak tanıtılıyordu. Ancak kimse bu çelişkiyi fark etmedi.

3 ayda hızla yükselerek Milli Beka Hareketi Genel Merkez Strateji Daire Başkan Yardımcısı oldu.

Bir Ermeni ve Hıristiyan olarak AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgüler dizdiği konuşmaları sosyal medyada AK Partililer tarafından paylaşılmaya başladı.

https://twitter.com/muratsahin2023/status/1367897611651452936?s=20&t=7JCZHZcUjFgF1qbzRKrXuA

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklediğim için ölüm tehditleri alıyorum” diye açıklamalar yaptı, Diriliş Postası gazetesine haber oldu.

Burak Bayırlı 2021 yılının Ağustos ayında bir adım daha attı: İhsan Şenocak’ın yağmur duası sonucu yağmurun yağmasından etkilenerek Müslüman olduğunu açıkladı, Twitter hesabından Kelime-i Şehadet getirdi.

Burak Bayırlı, ilk namazını da Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin ile Ayasofya’da kıldı.

Müslüman oluşunun öyküsünü YouTube’da yazar Serdar Tuncer’in sahibi olduğu MyMecra kanalında şöyle anlattı:

“Orman yangınları vardı Antalya bölgesinde bilirsiniz. Bir hoca vardı şimdi ismi aklıma gelmiyor. (Sunucu İhsan Hoca ismini hatırlatıyor) Yağmur duası etti. Meteorolojiye baktım yağmur yok. Ve ben de dalga geçtim. Arkadaşlarla oturuyoruz, içki filan alıyoruz, ‘Ulan, adamlara bak, hala Orta Çağ zihniyetiyle yaşıyorlar’ diye dalga geçtik. Orta Çağ zihniyeti diye… Açıyoruz Meteoroloji’ye bakıyoruz, yağmur yağmıyor, bunlar yağmur duasına çıkıyor. Aynı Kemal Sunal film gibi, hani orada bir hoca vardı ya onun gibi… O sahneleri açtık güldük. O Gece bir rüya gördüm. Rüyamda karanlık bir ortam. Islanıyorum yağmurda… Üzerimde elbise yok. Soğuk bir hava ama üşümüyorum. Bedenim Islanıyor ve ben ağlıyorum. Allah’tan özür diliyorum. ‘Allahım beni affet ben ne yaptığımı bilmiyorum’ diyorum Allah’a sadece… Dua ediyorum Allah’a…

“Ertesi gün uyandım, haberlere baktım. Gündüz fazla ilgilenemedim akşamüzeri bir baktım yağmur yağıyor. Haberleri izlediğimde duygulandım. O günün gecesi iman ettim. Tamam dedim Burak, neyi zorluyorsun. İlla Peygamber Efendimizin gelip, ‘Burak ben gerçeğim demesini mi bekliyorsun.’ Zaten ortada bir Kitap var. İhsan Şenocak Hoca ile tanışma fırsatım olmadı. Kendisiyle bir çay içmek isterim. Bir vesilesi var. Bir yerde O’nun hakkında çok kötü konuştuk. Hakkını helal etsin eğer izlerse bu yayını da. Özür diyorum kendisinden. Bir vesile oldu.”

Artık çok popülerdi.

Bu kez kendisini hayır işlerine verdi.

Başkaları için yardım toplamaya başladı.

“Değerli kardeşlerim Eşi tarafından 2 çocukla terk edilen bir hanım kardeşimizin kira borçları elektrik su faturaları ve gıda ihtiyaçları var.”

“Günlerdir kanser hastası yatalak durumda çalışamayan 3 çocuklu abi için paylaşım yapıyorum. Hava -5 derece çocukları soğuktan ağlıyorlar. Niye DUYARSIZIZ?”

Yardım kampanyalarıyla yüz binlerce TL toplayan Burak Bayırlı, gördüğü ilgiyi artırmak için zaman zaman “intihar girişiminde bulundum”, “kanser hastasıyım” gibi mesajlar yazdı.

Yine yanılmadı, ona olan ilgi ve şefkat arttı.

1-2 bilgi eksikliğinden, engellemeden dolayı SU-İ ZAN beslediğimiz Burak Bayırlı @burakbayirl2023 dün gece bu zanlardan dolayı nişanlısının onu terk etmesi üzerine İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ. Hâlen haber bulamadım.

Başta destek vermiş, sonra temkinli olalım demiştim, tevbe ediyorum. pic.twitter.com/50AUB3r1mq — MEHMET (@MehmetAkifSolak) September 6, 2021

Turkuvaz grubunun dini kanalı Vav TV’ye çıktı, hidayet hikâyesini anlattı.

“İstanbul Ermenilerinin son kuşak temsilcilerinden İzmirli Burak Bayırlı’nın İslâm ile şereflenmesi”

Diriliş Postası yazarı Recep Yazgan, Burak Bayırlı’nın katıldığı programda anlattığı Müslüman olma hikâyesinden çok etkilendi, yazılarından birini ona ayırdı:

“İstanbul Ermenilerinin son kuşak temsilcilerinden İzmirli Burak Bayırlı’nın İslâm ile şereflenmesine, Samsunlu Dr. İhsan Şenocak Hoca Efendi’nin vesile olması bir Samsunlu ve İhsan Hoca’ya muhabbetimden dolayı dikkatimi çekti. Burak’ın Müslüman olma hikâyesini tevafuk eseri, YouTube, MyMecra kanalında Orhan Karaağaç’ın hazırlayıp sunduğu Son 33 isimli programda izledim. Burak bir gün Samsun’a gelmeye karar verirse, kendisiyle birlikte İhsan Hoca’ya bir ziyaret gerçekleştirebileceğimizi belirtmek istiyorum.”

Ancak bir süre sonra, yardım amacıyla Burak Bayırlı’ya ulaşanlardan bazıları, Bayırlı’nın çelişkili mesajlarından şüphelenmeye başladı.

Bayırlı bunun üzerine yaşadığı zorlukları ve sağlık problemlerini bahane ederek Twitter hesabını kapattı.

Hesabını kapatan Bayırlı bu sefer de İslami paylaşımlar yaptığı sahte kadın hesapları açtı ve yeni açtığı hesaplardan da kısa süre içinde yüksek takipçi sayılarına ulaştı.

Burak Bayırlı’nın açtığı sahte hesaplardan biri, daha sonra tesettüre giren eski oyuncu ve uluslararası yardım ödülü sahibi Zeynep Gamze Özçelik’i taklit ediyordu.

Özçelik duruma sert tepki gösterdi ve takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Her seferinde uyarmama rağmen adımı, resmimi ve maalesef inancı kullanmaktan vazgeçmeyen bu hesap sahiplerinden şikayetçiyim. Muhtemelen bazı kişilerden başka talepleri de olabildiği haberleri geldi. Adli süreci başlatıyoruz ama siz de duyurursanız sevinirim. Bu hesaplar SAHTE! pic.twitter.com/BOCvrtoAIT — Zeynep Gamze Özçelik 🇹🇷 (@Gamze_Ozcelikkk) June 7, 2022

Gamze Özçelik’in paylaşımını yorumlayanlar arasında bunu yapan kişinin Burak Bayırlı olduğunu yazanlar oldu.

Burak Bayırlı hakkında Gamze Özçelik suç duyurusunda bulundu.

Kaç kez izin vermememe rağmen fotoğraflarımı ve ismimi kullanan, dini yorumları bilerek yapan ve iban vererek yardım toplayan bu hesap sahibi için suç duyurusunda bulunduk. Lütfen siz de şikayet edin ! @allahakuloldum böyle bir gönüllü temsilcimiz yoktur !! pic.twitter.com/XyJbkhOluO — Zeynep Gamze Özçelik 🇹🇷 (@Gamze_Ozcelikkk) June 25, 2022

Suç duyurusunda bulunmasına rağmen adına açılan sahte hesaptan yapılan dolandırıcılık sona ermeyince Gamze Özçelik takipçilerini dikkatli olmaları için uyarmaya devam etti.

Burak Bayırlı tarafından dolandırılan diğer mağdurlar da yaşadıklarını sosyal medyada paylaşmaya başladılar:

“Maalesef inananlardan biriyim burak bayırlı olduğunda da inanmıştım 2 kez kandırıldım.”

İban ve İsim olarak aşağıdaki ismi veriyor👇🏼 pic.twitter.com/xXZ2RBKK35 — Mehmet Ardıç 🇹🇷 (@MehmetArdic_) September 2, 2022

“Bu Burak Bayırlı olayı beni mahvetti ya. Öfkeyle hayal kırıklığı arasında gidip gelen bir his ele geçirdi resmen bünyemi.”

https://twitter.com/taciletaht/status/1565841343397695489?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1565841343397695489%7Ctwgr%5E115fb65ae3292e0a3cb9781cb9062ea1fc9c7816%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fserbestiyet.com%2Fserbestiyet-in-english%2Fozel-haber-hidayet-avcisi-kendini-ermeni-bir-chpli-olarak-tanitti-ayasofyada-musluman-oldu-yuz-binlerce-insani-dolandirdi-102664%2F

Burak Bayırlı’nın dolandırıcı olduğunu ilk olarak Twitter’da @idizerhan bir floodla ortaya koydu.

Dikkat!!!



Ciddi vakit alacak bu konuya zaman ayırıp ayırmamayı çok düşündüm. Fakat daha fazla insanın kandırılmaması için yazmaya karar verdim. Çünkü bu şahıs, her geçen gün ağına birkaç samimi insanı daha düşürüyor.



Lütfen daha fazla insanın dolandırılmaması için paylaşın. — Erhan İdiz (@idizerhan) September 2, 2022

Bu kişi “ben Müslüman oldum” diye ortaya çıktığında daha sonrasında “kanser oldum kanseri yeneceğim” diye para topladığında uyarı da bulundum, attığı tweetlerden numara yaptığı dolandırıcı olduğu çok belliydi ama buna rağmen popüler bir edildi televizyonlara çıkarıldı. pic.twitter.com/gdOPHKXv6R — Said Ercan 🇹🇷 🌍 (@saidercan) September 4, 2022

Halen sahte profillerle dolandırıcılık yapmaya devam eden Burak Bayırlı’nın şimdiye dek pek çok kişiyi yüz binlerce TL dolandırdığı tahmin ediliyor.

Bayırlı’nın nerede olduğu bilinmiyor.

https://serbestiyet.com/featured/ozel-haber-hidayet-avcisi-kendini-ermeni-bir-chpli-olarak-tanitti-ayasofyada-musluman-oldu-yuz-binlerce-insani-dolandirdi-102664/