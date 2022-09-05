Akhtamar Adasındaki Surp Haç Ermeni Kilisesi’nde 10. ayin yapıldı

Van Gölü üzerindeki Akhtamar Adası’ndaki Surp Haç Ermeni Kilisesi 10’uncu ayine ev sahipliği yaptı.

Ayine katılmak üzere kente gelen 46 din adamı ile ziyaretçiler, Gevaş (Vostan) İskelesi’nden teknelerle adaya götürüldü.

Din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Üstrahip Harutyun Damadyan, bir süre ziyaretçilerle sohbet etti.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Damadyan, bu yıl onuncusu gerçekleştirilen ayini yönetti.

Maşalyan’ın başkanlık yaptığı ayini, Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu ile Van Müze Müdürü Fatih Arap izledi.

Ermenistan Kamu Radyosu