Akdamar Kilisesi’nde 10’uncu ayin yapıldı, Ermeniler Van’dan mutlu ayrıldı!

Necmettin Dursun

ŞEHRİVAN HABER: FATMA NUR POLATCAN-HAKAN İZGİ

İnanç turizminin merkezlerinden Akdamar Kilisesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilirken, Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle 2010 yılından bu yana yılda bir defa gerçekleştirilen ayin bu yıl da yapıldı. Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda bulunan kilise, bu yıl 10’uncu ayine ev sahipliği yaptı. Sabah saatlerinde Gevaş ilçesindeki iskeleden, beraberindeki din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Üstrahip Harutyun Damadyan, ziyaretçilerle sohbet etti. Türkiye Ermenileri Patrikliğine mensup 46 din adamının ve ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleştirilen ayini Damadyan yönetti. Mumların yakıldığı, duaların edildiği ve ilahilerin okunduğu ayine başkanlık yapan Maşalyan, gazetecilere, senelik ibadeti yapmak için İstanbul, Ermenistan ve birçok ülkeden insanın bölgeye geldiğini söyledi.

BU YIL 10’UNCUSU DÜZENLENDİ…

Ada üzerindeki kilise de 2005 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından da 2007 yılında uluslararası bir törenle ‘Anıt Müze’ olarak açıldı. Tarihi Akdamar Kilisesi’nde ilk ayin 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010’da yapıldı. Her yıl ayine katılmak isteyen binlerce kişi kentteki otellerde rezervasyon yaptırırken, geçen yıl düzenlenen ayine Türkiye Ermenileri Patrikliğine mensup 25 din adamı katılım sağladı. Van Gölü üzerinde bulunan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan tarihi Akdamar Kilisesi’nde Ermeniler tarafından bu yıl 10’uncu ayin yapıldı.

46 DİN ADAMININ KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda bulunan kilise, bu yıl 10’uncu ayine ev sahipliği yaptı. Sabah saatlerinde Gevaş ilçesindeki iskeleden, beraberindeki din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Üstrahip Harutyun Damadyan, ziyaretçilerle sohbet etti. Türkiye Ermenileri Patrikliğine mensup 46 din adamının ve ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleştirilen ayini Damadyan yönetti.

USLU: ERMENİ AYİNİ HUZUR, BARIŞ VE KARDEŞLİK ÇERÇEVESİ İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİ

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu bu yıl ki ayinin huzurlu bir ortamda gerçekleştirildiğini belirterek şunları kaydetti: “Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımızın onayları çerçevesinde Türkiye Ermenileri Patriği tarafından düzenlenen ayin yapıldı. Sorunsuz, sıkıntısız, kardeşlik çerçevesi içerisinde ayin çalışmasının düzenlendiğini söylemekte fayda var. Bu noktada sayın Valimizin direktifleri ve öncülüğünde gerekli bütün tedbirler alındı. Bu sürecin herhangi bir aksamaya mahal verilmeden tamamlanması noktasında Emniyet Müdürlüğümüzle, bütün bileşenlerle birlikte koordineli olacak şekilde yapıldı. Akdamar Adasında 10’uncu ayin gerçekleşti. Bu Ermeni ayinine katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. 10’uncusunu gerçekleştirdiğimiz Ermeni ayini huzur, barış ve kardeşlik çerçevesi içerisinde gerçekleşti.”

MAŞALYAN: TÜRKİYE VE ERMENİSTAN’IN BARIŞ İÇERİSİNDE YAŞAMASI İÇİN DUALARIMIZI ETTİK

Barış ve esenlik içinde bu yılki ibadetlerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, şöyle konuştu: “Senelik ibadetimizi yapmak için İstanbul’dan, Ermenistan’dan, dünyanın her yerinden geldik. Barış ve esenlik içinde bu yıl ki ibadetimizi gerçekleştirdik. Yetkililere teşekkür ediyoruz bu kolaylığı bize sağladıkları için. Umuyoruz bu tür birliktelikler Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin olumlu gelişmesini yardımcı olur. Bu coğrafyayı paylaşan halklarız. Bin yıllık ortak geçmişimiz var. Güzel şeyler olmuş ve bu güzel şeylerin üstüne yoğunlaştığınızda gelecek için umut vaat eden ilişkiler geliştirebiliriz. İki halk, iki ülke… Bu konuda biz bugün 2 dost halkın barış içerisinde yaşaması için Kafkasların bir barış coğrafyasına dönüşmesi için duamızı ettik. Tanrı ülkemizi korusun. Tanrı insanlığı korusun.”

AYİNE KATILAN ERMENİLER HEM DUYGULANDI HEM DE MUTLU OLDU

Ayin ile ilgili düşüncelerini Şehrivan’a paylaşan Ermenistanlı Gayane Gevorgyan, ayinin çok güzel geçtiğini ve çok duygulandığını ifade etti. Gevorgyan, dünyada barış olması için dua ettiklerini vurgulayarak, “Her sene 9’uncu ayın 1’inci haftası bizim kutsal günümüz. Bugün de bir ayin gerçekleşti. Çok duygulandık. Bugün ayin de Müslümanlar da çoktu. Çok fazla Ermeni yoktu imkanlardan dolayı ama gelecek sene daha çok olacaktır. Ayin çok güzel geçti. O kadar güzel geçti ki Ermenistan’dan ilk defa gelen misafirlerim bile şaşırdı. Bugün bizim için çok özel bir gündü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Van Valisi Ozan Balcı’ya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu’ya çok teşekkür ederiz. Ayin çok güzel şekilde geçti. Onların sayesindeydi. Bugün buradayız. Mutluyuz. İnşallah gelecek sene de yine beraber olacağız. Ben aslında Van’da yaşıyorum ve burada yaşamayı sürdüreceğim. Ermeni Derneği açmayı düşünüyorum. Dua için mum yaktık. Dua ettik. Dünyaya barış istedik. Dünyada barış olmazsa kardeşlik de olmaz. Dünyada barışın olmasını istedik” ifadelerini kullandı.

ERMENİLER, ALİCAN SINIR KAPISININ AÇILMASINI İSTİYOR…

Bu yıl 10’uncusu yapılan ayin ile ilgili duygularını Şehrivan’a paylaşan Ermenistanlı Galust Chapanyan, ayinin huzur içerisinde geçtiğini dile getirerek Alican Sınır Kapısı’nın açılmasını istediklerine dikkat çekerek şunları söyledi: “Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Ayin çok güzel geçti. Burada hem Ermenilerin hem de Türklerin bir arada olması, ayinde bir araya gelmesi beni çok mutlu etti. Ayinin huzur içinde geçmesi bizi çok sevindirdi. Biz Alican Sınır Kapısının açılmasını istiyoruz. Çünkü açılırsa hem Van’a çok turist gelecek. Yatırım da olacak.”

https://www.sehrivangazetesi.com/guncel/akdamar-kilisesinde-10uncu-ayin-yapildi-ermeniler-vandan-mutlu-h97381.html