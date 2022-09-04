Papa, Malta Şövalyeleri’nin liderliğini feshetti

Papa ayrıca tarikatın daha demokratik bir yapı olmasını sağlayacağı belirtilen yeni anayasasını da onayladı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, küresel bir Katolik tarikatı ve aynı zamanda insani yardım örgütü olan Malta Şövalyeleri’nin liderliğini cumartesi günü feshetti.

Vatikan’daki Papalık makamı, Katoliklerin en eski tarikatlarından biri olan Malta Şövalyeleri için hazırlanan yeni anayasayı da onaylayarak tarikata geçici bir yönetim oluşturdu. Tarikate yeni bir Büyük Usta seçilecek.

Reuters haber ajansının aktardığına göre son gelişme, Malta Şövalyeleri’nin oluşturulacak yeni anayasası hakkında Papalık ve tarikatın bazı üst düzey isimleri arasında 5 yıldır süren tartışmaların ardından yaşandı.

MALTA ŞÖVALYELERİ KİMDİR?

Tarikatın bazı liderleri Papa’nın onayladığı yeni anayasanın Malta Şövalyeleri’nin bağımsızlığını zayıflatacağını öne sürüyordu.

Hospitalye Şövalyeleri de denilen ve eskiden Rodos Şövalyeleri olarak anılan Malta Şövalyeleri, 1070 civarında hacca giden Hıristiyanlara yardım amacıyla Kudüs’te kurulmuş bir şövalye tarikatı.

Milyonlarca dolarlık bütçesi olan tarikatin 13 bin 500 üyesi, 95 bin gönüllüsü ve 52 bin sağlık görevlisi bulunuyor. Tarikat dünyanın birçok bölgesinde mülteci kampları, bağımlılık tedavi merkezleri ve klinikler açıyor. Afetlerde yardım programları yürütüyor.

İtalya’nın başkenti Roma’da bir ofisleri ve Malta’da bir kaleleri olan tarikat yabancı bir resmi yapı olarak tanınıyor. Kendi pasaportlarına ve plaka numarasına da sahip olan Malta Şövalyeleri’nin 110 ülke ile diplomatik bağları ve Birleşmiş Milletler’de savaş bölgelerinde tarafsız yapı olarak çalışmalarına olanak tanıyan daimi gözlemci statüsü bulunuyor.

YENİ ANAYASA NEYİ DEĞİŞTİRECEK?

Papa’nın tarikata atadığı özel temsilcisi Kardinal Silvano Tomasi tarikatın geçici yönetiminin bazı üyeleriyle yaptığı basın toplantısında tarikatın yeni anayasaasının tarikatın uluslararası egemenliğini zayıflatmayacağını söyledi.

Papa, 25 Ocak’ta Malta Şövalyeleri’nin yeni Büyük Usta’sının seçim sürecine başlanması talimatını verdi. Sürecin geelcek sene mart ayında sonuçlanması bekleniyor.

Yeni anayasaya göre tarikatın üst düzey şövalyeleri ve Büyük Usta’nın asil kanı taşıması zorunluluğu kalkacak. Reform yanlıları böylece tarikatın tepesende mevcut olan Avrupalı egemenliğinin sonlanacağı görüşünde.

Tarikatın yeni anayasası ayrıca Büyük Usta’nın yaşam boyu bu görevde kalması olanağını da sonlandırıyor.

Kardinal Tomasi yaptığı açıklamada ” (Tarikat) Daha demokratik olacak. Asillik konusu artık ikincil mesele olacak” dedi.

Tarikatın yeni liderleri artık 10 seneliğine seçilecek ve 85 yaşında görevi bırakmaları gerekecek.

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