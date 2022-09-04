O duvarların dili olsa da anlatsa

Yaklaşık 50 yıldır aynı lezzet ve sıcaklıkla misafirlerini ağırlayan Erenoğlu Lokantası, Şişli kültür mirası listesine alındı. Cevdet Erenoğlu’nun kurduğu lokantada nice haberler konuşuldu, nice tartışmalar yapıldı, nice dostluklar başladı ya da bitti bir öğle molasında.

Efnan Atmaca – Esnaf lokantaları yemek kültürümüzün bir parçası olmanın yanı sıra tarihin tanığı ve hepimizin kurtarıcısıdır. İş arasında evimizin sıcaklığında lezzetli iki tabak yemek yemek, iki lafın belini kırmak hangimiz için günün en keyifli saatleri olmaz ki! Hele bazı esnaf lokantaları vardır ki yerleri özeldir. Yıllardır Şişli’de hizmet veren Erenoğlu Lokantası gibi! Milliyet gazetesi Çağlayan’daki binasındayken biz gazetecilerin de uğrak noktalarından biriydi Erenoğlu. Nice haberler konuşuldu, nice tartışmalar yapıldı, nice dostluklar başladı ya da bitti bir öğle molasında. Şimdi o pek çoğumuzun anısı olan Erenoğlu Lokantası, Şişli Belediyesi tarafından Kültür Mirası listesine alındı.

Ermeni ustası

Erenoğlu Lokantası’nı 1974 yılında Cevdet Erenoğlu kurdu. Eskişehirliydi Cevdet Erenoğlu, askerlik için gelmişti İstanbul’a. Dededen lokantacıydı. Bahsettiğim yıl 1955. Korgeneral postası olarak yaptı askerliğini. Askerlik bitince memlekete dörecekti ama korgeneral onu öyle sevdi ki yazgısını değiştirdi. “Memlekete gidip ne yapacaksın? Elinden ne iş gelir?” diye sordu Cevdet Erenoğlu’na. Aileden lokantacı olduğunu öğrenince onu aşçı yamağı olarak Bebek Restaurant’a soktu.

Kısa zamanda elinin lezzetiyle farkını gösterdi Cevdet Erenoğlu. Bebek Restaurant’dan sonra 1960’lar ve 1970’lerde Beyoğlu’na transfer oldu. Dönemin en önemli lokantalarında çalıştı. Beyoğlu Fıçı, Ehl-i Tabiat, Ağa, Hacı Abdullah, Piknik… Bahsettiğim yerler yemek kültürümün en önemli durakları… Tüm ustaları çok sevdi onu. Çok çalışkandı, istekliydi her şeyden önemlisi iyi yürekliydi. Ermeni ustası ona el vermeye karar verdi. Artık kendi kanatlarıyla uçma vakti gelmişti. Vesile oldu ve 1974’te Erenoğlu Lokantası’nı açtı genç bir delikanlıyken İstanbul’a gelip hayallerini gerçekleştiren Cevdet Erenoğlu. Yıllarca sabahın karanlığından akşamın karanlığına kadar çalıştı. Her yemeği güzel yapardı ama en güzeli hünkar beğendiydi. Oğlu Serdar lise arkadaşımdır benim. Onun sayesinde çok baktım tadına hünkar beğendisinin.

“Cevdet Amca” diyorum artık izninizle, sağlık sorunları baş gösterince devretti lokantayı, elbette kendi başındayken sürdürdüğü kalitenin ve özenin garantisini alarak. Serdar askerdeyden aramızdan ayrıldı. Asker olarak geldiği İstanbul’a, üzerine titrediği oğlu askerdeyken veda etti. Sevenleri dükkanının muhitindeki Şişli Camii’ni hıncahınç doldurmuştu. Onun ardından yıllardır aynı özenle misafirlerini ağırlıyor Erenoğlu Lokantası. Cevdet Amca’nın el verdiği Eyüp Güngör ile Erdoğan Betik tıpkı ustaları gibi devam ediyorlar geleneğe.

Onun lezzeti çok ayrı

Her yemeği ayrı güzel ama hünkar beğendisi bir ayrı lezzetli gelir bana. Dile kolay yaklaşık 50 yıldır aynı lezzetle ve sıcaklıkla devam ediyor yolculuğuna Erenoğlu Lokantası. Derler ya “Duvarların dili olsa da anlatsa” diye, işte keşke biraz fısıldasa kulağımıza neler yaşandığını öğle molalarında! Eğer biliyorsanız yeniden uğrayın bir Erenoğlu’na, anılarınızı bir tazeleyin, yok hiç yolunuz düşmediyse keşfedin lütfen Şişli’nin kültür mirasındaki bu özel mekânı. Bir başarı hikâyesine, bir tarihi tanıklığa ortak olun ve Cevdet Amca’nın dükkanın tam merkezinde yer alan fotoğrafına bakıp onun haklı gururunu gözlerinden okuyun!