Nazi kampı ve 1972 olimpiyatlarındaki katliamdan sağ kurtulan Yahudi atlet Münih’e geri döndü

Nazi toplama kampından ile Münih’teki Olimpiyat Oyunları sırasında yaşanan katliamdan sağ kurtulmayı başaran Yahudi atlet Shaul Ladany, on yıllar sonra Münih’e geri döndü.

Shaul Ladany, ölümden kıl payı kurtulduğu yerleri yeniden ziyaret etmek için Almanya’ya gitti.

1936 yılında eski Yugoslavya’nın başkenti Belgrat’ta doğan Ladany, 5 yaşındayken ailesiyle birlikte evlerinin Alman uçakları tarafından bombalanması üzerine Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye kaçtı.

Ancak burada Nazi’ler tarafından ele geçirilen aile Almanya’nın kuzeyindeki Bergen-Belsen toplama kampına gönderildi.

Nazi toplama kampından ile Münih’teki Olimpiyat Oyunları sırasında yaşanan katliamdan sağ kurtulmayı başaran Yahudi atlet Shaul Ladany, on yıllar sonra Münih’e geri döndü. AP Photo

8 yaşındaki Ladany ve ailesi çoğunluğu Yahudi 52 bin kişinin öldürüldüğü Bergen-Belsen kampından sağ kurtulmayı başardı.

Torunu, kız kardeşi ve üç çocuğu ile Bergen-Belsen’i ziyaret eden Ladany, şimdi yaban mersini ve fundalıklarla kaplı, huş ve çam ağaçlarıyla çevrili alanda yer alan 10 numaralı barakada bir zamanlar mahkum kaldığı günleri yeniden hatırladı.

Bergen-Belsen toplama kampı AP Photo

Münih Olimpiyatları’ndaki saldırıdan da kıl payı kurtuldu

Savaş sonrası özgürlüğüne kavuşan Ladany ailesi önce İsviçre’ye taşındı, sonra 1948’de İsrail’e yerleşti. Burada endüstriyel mühendislik profesörü olan Ladany, 1972 yılında yürüyüş yarışçısı olarak atletizmde 50 metrede dünya rekoru kırdı.

36 yaşındayken Münih’te düzenlenen Olimpiyat Oyunları’na katıldığı sırada 11 takım arkadaşını kaybettiği katliamdan tesadüf eseri kurtuldu.

Kara Eylül adlı bir Filistinli grubun üyeleri İsrail’de tutuklu Filistinli mahkumlarla, Batı Almanya’daki cezaevinde yatan iki aşırı sol görüşlü Filistinli’nin serbest bırakılması talebiyle 5 Eylül 1972’de Olimpiyat Köyü’ne girerek İsrail delegesinden iki atleti öldürdü, dokuzunu da esir aldı. İsrail, Filistinli grubun taleplerini reddetmişti.

Militanlar helikopterler istemiş ve bu helikopterlerin kendilerini Kahire’ye götürecek uçağa taşımalarını şart koşmuştu. Havaalanında uçağın tahsis edilmediği anlaşılınca Alman polisiyle militanlar arasında çatışma çıkmış ve militanlar içinde rehinelerin bulunduğu helikopteri tarayarak bombalamıştı

Filistinli grubun İsrailli sporcuları rehin aldığı ve daha sonra bombaladığı helikopterler AP/1972 AP

Ladany olaydan, bir takım arkadaşının öldüğüne dair haberi korku içinde getiren oda arkadaşının uyarısı üzerine kaçarak kurtulmuştu.

O olaydan sonra olimpiyatların “neşe ve yarışmadan oluşan bir spor buluşması” olmaktan çıktığını belirten Ladany, yarın saldırının 50inci yıl dönümüne katılmak üzere Münih’te İsrail ve Almanya’nın ortak düzenleyeceği törene katılacak.

Euronews