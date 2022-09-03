Yunanistan Rumlara başkanlık uçağı verdi

Yorgo KIRBAKİ / ATİNA

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 2003 yılında satın alınan ve bugünkü değeri 15 milyon Euro olarak hesaplanan, VİP uçağını boyatıp, üzerine “Kıbrıs Cumhuriyeti” yazdırarak, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’e hibe etti.

Yunanistan’da yıllarca “başkanlık uçağı” olarak kullanılan “Embraer-135LR” tipi VİP uçağının teslimi için dün Atina’daki Elefsina hava üssünde tören düzenlendi.

‘İHTİYACIMIZ VARDI’

Miçotakis, söz konusu uçağın, 2018’de Atina yakınlarındaki Mati kasabasındaki büyük yangından sonra 11 milyon Euro bağışta bulunan Kıbrıs Rum yönetimine ‘jest’ teşkil ettiğini belirtti. Anastasiadis ise “Kıbrıs (Rum yönetimi) başkanlık uçağı olmayan tek AB üyesi idi. Gerçekten ihtiyacımız vardı” şeklinde konuştu. Yunanistan’ın 3 başkanlık uçağı bulunuyor. Miçotakis ile Anastasiadis törenden önce başbakanlıkta (Megaron Maksimu) bir görüşme yaptı.

Hürriyet Gazetesi