Önüm Kalamış, arkam Moda sağım Adalar, solum Kayıkhane

Restorasyonu tamamlandıktan sonra kütüphane ve kitap-kafe olan tarihi Moda İskelesi şahane bir manzaraya karşı çok hesaplı hizmet veriyor. Yalnız unutmayın, burası bir kütüphane; kimseyi rahatsız etmemeye özen göstermeniz gerek.

Yıllarca ne olacağı tartışılan, bir dönem restoran olarak hizmet veren tarihi Moda İskelesi artık bir kütüphane ve kitap-kafe. Şehrin tartışmasız en güzel manzaralı, en püfür püfür, en şirin kütüphanelerinden biri oldu. Raflarda sıralanan 6 bin 500 kitaptan herhangi birini alıp ister kapalı alanda ister terasında, dalga sesleri arasında saatlerinizi geçirebilirsiniz. İki katlı iskelenin giriş katı aynı zamanda kafe olarak tasarlanmış.

İnternet ücretsiz

Sabah 10.00, akşam 22.00 arasında açık olankütüphanede sadece Moda’dan değil, Moda dışından da gelip kitap okuyan, dergi karıştıran ya da sadece fotoğraf çeken her yaştan insana, ders çalışan öğrencilere rastlamak mümkün. Çünkü üyeliğin ücretsiz olduğu kütüphanede internet de ücretsiz. Tek kısıtlama, aylık kişi başı üç kitap alabilme hakkı. Aralarında romanlar olduğu gibi tarih, bilim ve özellikle İstanbul kitapları göze çarpıyor.

Müzik yayını yok

Kafeterya, bugünün fiyatlarıyla bakıldığında, hele de Moda gibi böyle güzel manzaralı bir yerde orduevi gibi. Çay 3, Türk kahvesi 12, meyve suları 12, tost 15, kek 10 lira. Bütün bunları size küpeli, piercing’li genç bir barista servis ediyor.

Elbette kitap okumadan bu ucuz ve güzel kafenin keyfini sürmek de mümkün. Yalnız unutmayın, burası özünde bir kütüphane ve kimseyi rahatsız etmemeniz gerekiyor. Zaten kafe kısmında müzik yayını da yapılmıyor.

Dört cephesinde farklı tasarımlar

Kitabesinde Osmanlıca ‘Moda 1335’ yazan tarihi iskelenin 1916-19 arasında inşa edildiği düşünülüyor. Yapı, Sultan Mehmet Reşat döneminde mimar Vedat Tek tarafından tasarlandı. Vedat Tek aynı zamanda Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın öncülerinden. Neoklasik tarzdaki bina, dört cephesindeki farklı tasarımlar ve çini süslemeleriyle biliniyor. İskele son olarak 2021’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi.

Restorandan girilen ayazma

Eğer yolunuz Moda İskelesi’ne düşerse o civardan güzel bir şehir bilgisi de tazeleyelim. İskeleye inişte sol tarafta Moda’nın en eski mekânlarından Koço’yu göreceksiniz. Sorgusuz sualsiz bu lokantaya girebilir ve altında yer alan Aya Ekaterina Ayazması’nı gezebilirsiniz. İddiaya göre 1924’te Rum balıkçılar burada

kayadan çıkan bir su keşfeder. Yanında da Hıristiyanlıkta önemli bir kişilik olan, öğrencilerin azizesi Ekaterina’nın bir ikonunu… Kutsal kabul edip burayı bir ayazmaya dönüştürürler.

Hürriyet Gazetesi