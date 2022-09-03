Kürt Tarihi Dergisi’nin yeni sayısı yayınlandı

Kürt Tarihi Dergisi 48. sayısındaki dosya konusunda Keldani, Süryani ve Hakkari Nasturileri ele alıyor. Bu sayıda ayrıca az bilinen Qomita Kurdan’la ilgili de M. Malmîsanij’ın bir yazısı var…

DUVAR – İsmail Beşikci Vakfı tarafından yayınlanan Kürt Tarihi’nin 48. sayısında zamanında Kürdistan ve civarında etkili olmuş ancak bugün hem varlıkları hem de izleri kaybolmaya yüz tutmuş üç etno-dinsel grupla ilgili birer yazı yer alıyor: Keldani, Süryani ve Hakkari Nasturileri…

Dosya kapsamında Mehmet Şimşek Diyarbakır Keldanileri ve Süryanileri, Engin Korkmaz da Hakkari Nasturileri üzerine yazmış. Mehmet Şimşek’in Diyarbakır Keldanileri yazısı hem Keldaniliğin ortaya çıkışına hem de Keldaniliğin Diyarbakır ve havalisindeki neredeyse bin senelik tarihine dair kapsamlı bir akademik çalışma niteliğini taşıyor. 48. sayıda az bilinen Qomita Kurdan’la ilgili de önemli bir yazı var. Kürt Çalışmalarının önemli isimlerinden M. Malmîsanij’ın Qomita Kurdan yazısı yakın dönem Kürt hareketinin ve bu hareketin önemli uzuvlarından olmuş Bedirhan ailesinin 20. yüzyıl başındaki siyasi vizyonlarının kapsamıyla ilgili tartışmaya önemli bir katkı sunuyor.

Vahap Coşkun’un Emir Bedirhan’ın milliyetçi söylemine dair değerlendirmesinin yanında Rohat Alakom ve Nihat Gültekin’in Kürtçe yazıları da 48. sayıda okunabilir. Alakom, Sovyet dönemindeki Kürtçe müzik ve dansla uğraşan gruplarla ilgili, Gültekin ise Erivan Radyosu’nun etkili dengbêjlerinden Reşîde Baso ile ilgili yazmış.

Daha fazla bilgi için derginin web sitesi buradan ziyaret edilebilir. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

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