Gazeteciye define talanı teklifi: Gel bölüşelim, benden çok sizin hakkınız

Mor Yakup Manastırı’nda define arayan bir kişi gazeteci Aris Nalcı’dan ekipman desteği istedi, hazineyi bölüşmeyi teklif etti. Nalcı’nın durumu paylaşması sonrasında şüpheli aranıyor.

Siirt’e beş kilometre mesafedeki tarihi Mor Yakup Manastırı, definecilerin hedefinde.

Manastırda define arayan bir kişi +Gerçek yazarı, gazeteci Aris Nalcı’ya da kazıda yer alması için teklifte bulundu.

Whatsapp üzerinden Aris Nalcı ile irtibata geçen bu kişi, manastıra 300 metre mesafede iki tünel bulduğunu ve tünellerin sonunun kapalı olduğunu yazdı ve ekipman için yardım istedi. Mesajının sonunda da “zaten benden çok sizin hakkınız, gelin bölüşelim” diyerek talana ortak olma teklifi yaptı.

Gazeteci Aris Nalcı, tarihi manastırda define arandığını, yapılan bu yazışmaların görüntüleri ile birlikte Kültür Bakanlığı’nı da ekleyerek sosyal medya üzerinden duyurdu.

Siirt'te Mor Yakup'ta şu an define aranıyor biliyor musun @TCKulturTurizm Bana yazmışlar bir de centilmence senin daha çok hakkın gel paylaşalım diyorlar… pic.twitter.com/virZtS6plQ — Aris Nalcı | Արիս Նալճը (@arisnalci) September 2, 2022

Nalcı kendisine ulaştırılan kazı görüntülerini de paylaştı.

Siirt'te Mor Yakup'ta şu an define aranıyor biliyor musun @TCKulturTurizm Bana yazmışlar bir de centilmence senin daha çok hakkın gel paylaşalım diyorlar… pic.twitter.com/virZtS6plQ — Aris Nalcı | Արիս Նալճը (@arisnalci) September 2, 2022

Bu paylaşımların ardından jandarma komutanlığı Aris Nalcı ile bağlantıya geçti ve Antep’te kuruyemiş dükkanı işleten bir kişinin arandığını açıkladı.

ŞÜPHELİ PAYLAŞIMLARININ TAMAMINI SİLDİ

Aris Nalcı, şahit olduklarının detaylarını +Gerçek ile paylaştı. Manastırın hemen yanında harabe halinde bir Süryani kilisesi olduğunu ve definecinin buradan kazmaya başladıklarını söyledi. Tünelin sonunda bir duvarla karşılaşan bu kişinin hem duvarı delmekte kullanılacak ekipman hem de çeviri için kendisinden yardım istediğini ve karşılığında defineyi bölüşmeyi vaattiğini belirtti. Durumu duyurmasından sonra bu kişinin tüm sosyal medyadaki paylaşımlarının tümünü sildiğini ve kendisini engellediğini de aktardı.

‘RESTORASYONDA ÇALIŞANLARDAN BİRİ OLABİLİR’

Mardin bağımsız milletvekili Tuma Çelik de yaşananlarla ilgili +Gerçek’e konuştu. Bir süredir manastırda restorasyon yapıldığını belirten Çelik, Nalcı’ya talan teklifinde bulunan kişinin bu çalışmalarda yer alanlardan bir olabileceğini belirtti.

Tuma Çelik, videoda yer alan görüntülerin, rahiplerin inzivaya çekildiği odalar olduğunu, definecilerin burada altın ya da hazine aradıklarını da söyledi.

Mardin milletvekili daha detaylı inceleme yapmak için Siirt’e gideceğini ve olayın takipçisi olacağını da söyledi.

Sosyal medya da paylaşılan Siirt'te Manastırı Tahrip Eden Define Avcıları Videolarla İfşa Edildi! ilgili haberler üzerine, Siirt İl Müd, İl Jand. Komtğ. Batman Müze Müd. Ekiplerince yapılan Saha inceleme ve keşif neticesinde ‘Herhangi bir güncel kazı çukuruna rastlanılmamıştır!’ pic.twitter.com/NZa4bWBDvA — Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (@SiirtKultur) September 3, 2022

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