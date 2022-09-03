Galatasaray Adası nerede? Galatasaray Adası harita konumu

Galatasaray Adası, gündemde yer alması dolayısıyla konumu merak edilen yerler arasında yer aldı. İstanbul’da bulunan ve Galatasaray Spor Kulübü bünyesinde bulunan Galatasaray Adası’nın kökeni 1857 yılına kadar dayanmaktadır. O yıllarda Sultan Abdülaziz tarafından mimar Sarkis Dalyan’a hediye edilen ada, 1957 yılında Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sadık Giz tarafından 150 bin TL’ye satın alınarak turizme açıldı. Peki, Galatasaray Adası nerede? İşte, Galatasaray Adası harita konumu

Osmanlı Devletinin hüküm sürdüğü yıllarda Sarkis Bey Adası ismiyle bilinen ada İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yer almaktadır. Günümüzde daha çok çeşitli etkinlikler için kullanılan adada, birçok restoran ve havuz da bulunuyor. Galatasaray Adası nerede ve nasıl gidilir? İşte, o detaylar

Galatasaray Adası Hakkında Bilgi

1957 yılından önce Suada ismiyle de bilinen adanın adı bu tarihten sonra Galatasaray Adası olarak değiştirilmiştir. Adanın yüzölçümü yaklaşık 7 bin metrekaredir.

Galatasaray Adasının en önemli özelliği Boğaz’daki tek ada olmasıdır. Eşsiz doğa manzaralarına ev sahipliği yapan ada, konumu itibariyle de İstanbul’un en çok ilgi gören ve turist çeken merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Galatasaray Adası Tarihi

Galatasaray Adası, Osmanlı Devletinin 32. padişahı olan Sultan Abdülaziz’in emriyle dönemin ünlü mimarlarından Sarkis Dalyan’a hediye edildi. Tarih boyunca ada, birçok ressam, şair ve yazar tarafından ziyaret edildi. Ermeni ressam Ivan Ayvazovski, Galatasaray Adasını ziyaret ettikten sonra bir süre burada yaşamaya karar verdi. 2 yıl boyunca adada yaşayan Ayvazovski, adanın ve Boğaziçi’nin birçok resmini çizdi.

https://www.hurriyet.com.tr/bilgi/galatasaray-adasi-nerede-galatasaray-adasi-harita-konumu-42131280