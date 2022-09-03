Babadağ’dan Berk Kaymakam’a ‘hoş geldin’

Ece ÇELİK-Fotoğraflar: Levent KULU

Denizli’nin küçük, sakin bir ilçesi olan Babadağ, Türkiye tarihinin ilk Ermeni asıllı kaymakamının atanmasıyla şu sıralar hareketli günler geçiriyor. 30 Ağustos törenlerinde ve pazar ziyaretinde selamlaştıkları Kaymakam Berk Acar’ı bağırlarına basmışlar. Babadağ’a gidip ilçe halkıyla konuştuk.

Türkiye’nin Ermeni asıllı ilk kaymakamı Berk Acar, hafta başında Denizli’nin Babadağ ilçesindeki görevine başladı. Denizli merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Babadağ ilçesi 1995 doğumlu kaymakamın ilk görev yeri. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Ermeni asıllı bir kaymakamın atanması konusunda Babadağlıların fikirlerini öğrenmek için ilçenin yolunu tuttuk. Babadağ yüksek rakımı, tertemiz havası, yemyeşil doğasıyla cennet gibi bir kasaba.

Gençlerin göç verdiği, emeklilerin yoğunluklu olarak yaşadığı Babadağ’da kasaba merkezindeki kahvehaneye oturuyoruz. Kaymakam Acar, önce 30 Ağustos törenlerinde ve ardından pazar ziyaretinde kasaba halkıyla tanışıp selamlaşmış.



İNSANLARI AYIRMAYIZ

İlk olarak girdiğimiz Rahvan Atçılar Kıraathanesi’nde çalışan Musa Yılmaz, Kaymakam Berk Acar’ın ilçeye 1 hafta önce geldiğini söylüyor. Yılmaz, “İlk tayin yeri olduğunu duyduk. Bizim için insan olsun yeter. Kürt, Türk, Ermeni hiç fark etmez. Türkiye’de ayrımcılığı kaldırmamız lazım. Bir kişi Türk vatandaşıysa benim için bitmiştir. İnsanları Ermeni, Yahudi diye ayırırsak ülkemiz bundan dolayı kaybeder. Benim için bu kaymakam diğer kaymakamlarla eşittir” diyor.

BABADAĞ İÇİN ÇOK OLUMLU

68 kuşağından eski ülkü ocakları başkanlığı yapmış emekli Recep Arıcan alıyor sözü: “Kaymakam gayet düzgün birine benziyor. Burada salı günleri pazar kurulur. Belediye başkanı ile birlikte göreve gelir gelmez bir pazar ziyareti yaptı. Orada gördük. Duyduk ki Fatih’te Kocamustafapaşa’da büyümüş. Orada Babadağlılar çoktur. Bence o sebeple ilk görev yeri olarak buraya atadılar. Ben bu atamayı Babadağ için çok olumlu buluyorum. İlçemizin ne kadar barışçıl bir yer olduğunun ispatı. Burada Ermeni, Rum, Türk, Kürt hiç fark etmez. Babadağ hoşgörülü bir kasabadır, bilinçli insanlar yaşar burada.”

ÖNEMLİ OLAN HİZMET

Daha sonra Babadağ’ın manzaralı bir noktasında çay içen Hüseyin Gündoğan ve Zeki Özcan’ın yanına gidiyoruz. Gündoğan başlıyor anlatmaya: “Kaymakam bir ilçe için çok önemlidir. Ben 7 sene kaymakamın yanında görev yaptım. Bu kaymakamın nereli olduğunun ya da dininin bizim için önemi yok. Önemli olan hizmetleri. Örneğin bizim buraya çıkmaz sokak derler. Ulaşım zor, heyelan bölgesi. Bu sebeple düz araziler yok. Biz burada bu sebeple pahalılık yaşıyoruz. Denizli’de iki lira olan sebze buraya dört liraya geliyor. Gençlerimiz göç ediyor. Kaymakam gibi, belediye başkanı gibi kişilerden bu tip sorunlara çare bulmalarını bekliyoruz.”



TOPLUMSAL İKLİMİ YUMUŞATIYOR

Şefik Çalık ise Cumhuriyet kurulduğundan beri ilk kez azınlıklardan birinin böyle bir göreve atanmış olmasının güzel bir adım olduğunu belirtiyor: “Bunun Babadağ’da olması Babadağ için iyi oldu. Örneğin Alevilerin de Rumların da ya da diğer azınlık grupların da yüksek devlet mevkilerine gelebilmeleri gerekiyor. Yelpazenin genişlemesi lazım. Bu sayıların artması lazım. Örneğin bir tane Alevi vali olmaz mı? Bu tip adımlar toplumsal iklimi yumuşatıyor.”

HUKUK MEZUNU

1995 yılında İstanbul’da doğan Berk Acar ilkokulu Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Okulu’nda, liseyi ise Işık Lisesi’nde tamamladı. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Acar, hukuk stajını Şişli’de bir hukuk bürosunda yaptı. Ardından 2021 yılında 110. dönem kaymakamlık sınavlarına katılan Acar 13 bin 374 kişi arasında 72. olarak kaymakam adayları arasına adını yazdırdı. Hatay Samandağ, Afyon Sandıklı ve Çanakkale’de stajlarını tamamlayan Acar, 2022 Ağustos’ta Adem Karataş’ın yerine Denizli’nin Babadağ ilçesine kaymakam olarak atandı.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/babadagdan-berk-kaymakama-hos-geldin-42130969