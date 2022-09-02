Yunanistan’da piskoposun cinsiyetçi açıklamaları infial yarattı: ‘Gerici ve tehlikeli’

Dodoni köyü Piskoposu Chrysostomos’ın cinsiyetçi açıklamaları tepkileri beraberinde getirdi. Syriza, söz konusu ifadelerin ‘gericilik örneği’ olduğunu belirtti.

DUVAR – Yunanistan Ortodoks Kilisesi’nin kıdemli bir üyesinin cinsiyetçi ve cinsel saldırı failini aklayıcı ifadeleri infiale neden oldu. Yunanistan’da Dodoni köyü Piskoposu Chrysostomos, Kutsal Sinod’un kararının ardından pazar günü Yunanistan kiliselerinde okunması beklenen kürtaj karşıtı hutbeye ilişkin ‘Skai’ televizyonuna konuştu.

Chrysostomos, cinsel saldırı savunması yaparak, ‘cinsel saldırının hamileliğe yol açmayacağını’ ve hamilelik için ‘katılımın olmasının gerektiğini’ iddia etti. Gazetecilerin itirazları karşısında geri adım atmayan Chrysostomos, cinsel saldırı vakalarında kürtajın ‘haklı olup olmadığı’ sorusuna ise ‘hiçbir durumda haklı olmadığı, kürtajın bir suç olduğu’ yönünde cevap verdi. Chrysostomos, fetüste sağlık sorunları tespit edilmesi olasılığına ilişkin ise, “O zaman kiliseden yardım istemeli ve kürtaj yaptırmayı kabul etmelidir” dedi.

KİLİSEDEN KINAMA

Söz konusu cinsiyetçi açıklamaların ardından, Yunanistan Ortodoks Kilisesi yazılı bir açıklama yayınladı. Kiliseden yapılan açıklamada, cinsiyetçi ifadelerin, “özellikle Ortodoks bir din yetkilisi için kabul edilemez” olduğuna işaret edildi ve “insan kişiliğine, özellikle de kadınlara ve tecavüz mağdurlarına karşı rencide edici” olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: “Diğer hususların yanı sıra, metropolitin tecavüz konusuna ilişkin açıklamaları, Yunanistan Kilisesi’nin her gün istismara uğrayan kadınların yanında duran önemli girişimlerini ve sessiz çalışmalarını da lekelemekte ve büyük ölçüde haksızlığa uğratmaktadır. Yunanistan Kilisesi’nin resmi pozisyonu ve tutumu, kadınlara istisnasız olarak erkeklerle eşit muamele etmek ve onları her türlü istismara karşı korumaktır. Rahiplik derecesi ne olursa olsun, bir din yetkilisinin Kutsal Sinod’un yukarıdaki görüşlerinden farklı olan herhangi bir görüşü hiçbir şekilde Yunanistan Kilisesi’ni yansıtmaz.”

‘ORTAÇAĞ’A GERİ DÖNÜŞE İŞARET EDİYOR’

Chrysostomos’un sözleri sosyal medyada öfkeli tepkilerin yanı sıra siyasetçilerden ve siyasi partilerden açıklamaları da beraberinde getirdi. Binlerce kullanıcı öfke ve kızgınlıklarını sosyal medya aracılığıyla dile getirdi. Eğitim Bakanı, “taciz ve tecavüz mağduru kadınları güçlü bir şekilde destekleyen Kilise’nin tutumuna zıt” açıklamaları kınadığını söyledi.

Ana muhalefet partisi Syriza, “Tecavüz bir suçtur, kadınların kendi kaderini tayin etmesi ise bir haktır. Dodoni Metropoliti’nin tüyler ürpertici ifadeleri, yüzlerce yıl öncede kalmış olan gericilik örneğidir” açıklamasını gerçekleştirdi.

Pasok-Kinal’ın açıklamasında ise şöyle denildi: “Dodoni Metropoliti’nin Kutsal Sinod’un kürtajla ilgili genelgesi vesilesiyle yaptığı açıklamalar, geçmişin en muhafazakar görüşlerine, Ortaçağ’a bir geri dönüşe işaret etmektedir. Bunlar gerici ve tehlikeli düşüncelerdir.”

https://www.gazeteduvar.com.tr/yunanistanda-piskoposun-cinsiyetci-aciklamalari-infial-yaratti-gerici-ve-tehlikeli-haber-1579740