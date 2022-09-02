Van’daki tarihi yapılar restore edilerek turizme kazandırılacak!

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Van’da turizmin bir program çerçevesinde ilerlemesi ve kentin önemli tarihi ve kültürel alanlarının turizme kazandırılması noktasında yıllardır beklenen adımlar atılmaya başlandı. Van’ın tarihi yerlerinin yeniden restore edilmesi ve kentte çığır açacak projelerin turizme kazandırılması için kıllar sıvanırken yöneticiler ve siyasilerden oluşan Van heyeti Ankara’da konuyla ilgili ilk temasları gerçekleştirdi. Ankara’ya çıkarma yapan heyet söz konusu tarihi alanların restorasyonu ve turizme kazandırılması için çalışmalar yürütürken kentteki turizmciler, kararı olumlu bulduklarını ifade ederek, eksik olan yapıların da restore edilmesi gerektiğini söyledi.

Necmettin Dursun

ŞEHRİVAN HABER: FATMA NUR POLATCAN-HAKAN İZGİ

Urartulardan günümüze pek çok medeniyetin ayak izlerini taşıyan Van için yıllardır önemli alanların turizme kazandırılması çağrısı yapılıyor. Halihazırda Van Kalesi, Akdamar Adası gibi alanların restore edildiği ve turizme kazandırıldığı kentte bunun gibi onlarca eser ve tarihi alan için benzer çalışmalar yapılması talepleri iletiliyor. Birçok kilise ve tarihi mekanın restorasyonu, inşası ve bakımı noktasındaki söylemler sürerken beklenen çalışmaların başlayacağı açıklamaları geldi. Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelen Van heyeti, ilin kültür ve turizminin daha iyi bir seviyeye çıkarılması için yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Kentin dört bir yanında bulunan zengin tarihi yapıların turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülürken, detayları merakla beklenen çalışmalar öncesinde kentteki turizmciler de Şehrivan’a önemli değerlendirmelerde bulundu. VAHATUDERBaşkanı Abdullah Tunçdemir, restore edilmesi gereken birçok yerin olduğunu söylerken, turizmci Murat Beyaz ise yapılması planlanan restore çalışmasının önemli bir gelişme olarak gördüğünü belirtti.

VAN HEYETİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY’LA GÖRÜŞTÜ

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ozan Balcı, Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Van heyeti, ilin kültür ve turizminin daha iyi bir seviyeye çıkarılması için yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Gerçekleştirilen toplantıda; ilçe kütüphaneleri ile bebek kütüphaneleri ve il halk kütüphanesi yapımı için görüşme sağlandı. Daha sonra Hoşap Kalesi Restorasyonu, Eski Van Şehri Canlandırma Projesi, Ulu Camii Restorasyonu, Kızıl minareli Camii Restorasyonu, Süleyman Han Camii Restorasyonu, Kültür Merkezi Yapımı, Gevaş Selçuklu Mezarlığı Kazı-Temizlik ve Turizme Kazandırma Projesi, Erciş Çelebibağ Selçuklu Mezarlığı Kazı-Temizlik ve Turizme Kazandırma Projesi Van Kalesi Işıklandırması gibi konularda görüşmeler yapıldı.

VAN’DA RESTORE EDİLECEK DAHA ÇOK YAPI VAR!

Van heyetinin Ankara çıkarmasını olumlu bulduğunu ifade eden Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER) Başkanı Abdullah Tunçdemir, “Bir bölgenin ve bir ilin turizmde kalkınması için restorasyon çalışmaları çok önemli bir yer tutuyor. Bu anlamda da Van ve Van Gölü havzası da ciddi anlamda turizme kazandırılması gereken yerler var. Van heyetinin bakanlıklarımıza sunduğu birçok güzel proje var. Bu projelerin hepsini destekliyoruz ve çalışmaların başlanıp bitirilmesi halinde de kentte kazancı olacaktır. Yapılması planlanan projeler dışında Yedi Kilise, Çarpanak Adası, Adır Adası ve St. Bartholomeus Kilisesi gibi önemli tarihi yerlerinde olması gerekiyordu. Hem Van hem de bölge için önemli eksiklerden biri olan bu tarihi yerler için çalışmaların yürütülmesi gerekiyordu.” Dedi.

“YABANCI TURİSTLERİ CEZBEDECEK BİRÇOK TARİHİ YAPIMIZ VAR”

Restorasyon çalışmalarını değerlendiren Tunçdemir, “Van’da tarihi yapıların hepsinde restorasyon çalışması yürütülmelidir. Turizm içinde önemli bir yer tutan bu tarihi yerler, turist potansiyelini artırabilir. Bu anlamda Van olarak hedefimiz Avrupalı turist ise bu saydığım kilise ve adaların restorasyon çalışmasına dahil edilmesi gerekiyor. Yabancı turistleri cezbedecek birçok tarihi yapımız var ve buralarda da çalışmaların olması lazım. Bir de bu tarihi yerlerin hepsi de farklı farklı milletleri andırıyor. Aslında bunlarla birlikte yabancı turist sayımızı artırabiliriz. Tabi bunları yaptığımız zaman kentteki konaklama günleri de artıyor. Turizm kentin kazancıdır ve buna sahip çıkmamız gerekiyor. Yerli turistler genelde Akdamar Adası gördükten sonra başka bir yeri merak etmiyor. Ancak dışardan gelen turist farklı mekanlara aç ve buraları görmek için can atıyor” diye ekledi.

“YABANCI TURİSTLERİN KAYNAĞINA SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR”

turistlerin taleplerinden söz eden Tunçdemir, “Yok olmayla karşı karşıya kalan birçok tarihi yapının yeniden restorasyonu yapılırsa farklı ülkelerden ciddi anlamda turist alırız. Onların bizden talepleri de güvenlik ve restorasyon çalışması. Güvenlikle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Restorasyonu da tamamlarsak sorun kalmaz. Van heyetinin sunduğu projeler de yapılsın ancak amacımız kentin kalkınması ve turist akınıysa bu saydıklarımın öncelik sıralamasına alınması lazım. Kalabalık bir heyet Van için Ankara’ya gitti ve biz bunu sonuna kadar destekliyoruz ama eksik olan yapıların da gündeme gelmesini istiyoruz. Yabancı turistlerin kaynağına sahip çıkmamız gerekiyor. Eskiden kültür turlarıyla birlikte Avrupa’dan turistler Urartuların yapıları için gelirlerdi. Bunu tekrar yakalamak için hep birlikte çalışma yürütmemiz gerekiyor.” Şeklinde konuştu.

BİRÇOK ADA VE KİLİSE TURİZME KAZANDIRILMAYI BEKLİYOR!

Turizme açılmayan birçok yerin olduğu kaydeden Tunçdemir, şöyle devam etti: “Tarihi yerler ahır olarak kullanılıyor. Bu mekanları en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Hatta birçok yapının konumu o kadar güzel bir yerdeki bakmaya kıyamazsınız ama biz yıkmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Turizm anlamında altyapımız daha güçlü olmalıdır. Van kadar güzel bir kent daha bulamazsınız. Özellikle kiliseler yıkık dökük ve park yeri bile bulunmuyor. Oraya giden bir yol bile yok. Aslında bu acınası bir durum. Adalar da ise tekne yok ve istediğiniz saatte Çarpanak Adasına gidip gelemezsiniz. Gelen turistler de bu anlamda biraz tepki de bulunup gönül koyuyorlar. Bunları koruyup turizme kazandırmamız lazım.”

BEYAZ: ŞEHİR OLARAK BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLMALIYIZ

Yapılması planlanan restore çalışmasının önemli bir gelişme olarak yorumlayan Turizmci Murat Beyaz, “Yıllardır Van’da turizm için gerekli altyapının eksik olduğunu sıklıklar gündeme getiriyorduk. Aslında bu konuda biraz da endişem var. Çünkü Van’da bir şeyler söyleniliyor ve sonra havada kalıyor. Bizde şehir olarak bu işin takipçisi olmalıyız. Umarım bu paylaşılan projelerde hayata geçer. Bunlar dışında Altınsaç Kilisesi, St. Bartholomeus Kilisesi gibi önemli yerleri restore etmemiz gerekiyor. Hristiyan inanç turizmi için çok önemli bir yer tutan St. Bartholomeus kilisesi, kentte katkı sağlayacaktır. Eski Van şehrinin yeniden inşa edilmesi önceliklerimiz arasında yer almalıdır. Van şehri geçmişi tanımalıdır.” Diye konuştu.

“KENT TURİZMİ İÇİN BU TÜR ÇALIŞMALAR ŞART”

Yapılacak çalışmaları olumlu gördüğünü vurgulayan Beyaz, şunları aktardı: “Bunların geçekleşmesi kaydıyla olumlu karşılıyorum. Gerçekleştiği taktirde şehre bir ivme kazandıracaktır. Kent turizmi için bu tür çalışmalar şart. Kentte gelen turistler geceleme sayısı bakımından uzun süre kalacaktır. . İlk etapta belki hepsi için çalışma yürütülmez ama peyder pey bir çalışma yürütülebilir. Bundan sonra izlenecek çalışmalar kapsamında kent, sokak sokak turizme kazandırılacak, ciddi bir yol alınabilir. Bu anlamda kalbi kent için atan her kesin bunu sürekli gündeminde tutması gerekiyor. Emeği geçenlere ve bu fikri ortaya atanlara teşekkür etmek gerekiyor.”

https://www.sehrivangazetesi.com/guncel/vandaki-tarihi-yapilar-restore-edilerek-turizme-kazandirilacak-h97310.html