Van Akhtamar Adası’ndaki Surp Haç Ermeni Kilisesinde ayin düzenlenecek

Van Gölü’ndeki Akhtamar Adasındaki tarihi Surp Haç Ermeni Kilisesi, 4 Eylül pazar günü 10’uncu ayine ev sahipliği yapacak.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2010’dan bu yana eylül ayında gerçekleştirilen ayin için hazırlıkların tamamlandığı belirtiliyor.

4 Eylül’de yapılacak ayine, üst düzey Ermeni din adamlarının yanı sıra Türkiye’nin birçok ili ile yurt dışından kişinin katılmasını beklediklerini ifade eden Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, “2010 yılından itibaren her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığımızın onayıyla Ermeni Patriği tarafından eylül ayının ilk haftasında Ermeni ayini gerçekleştiriliyor. 4 Eylül’ de 10’uncusu yapılacak olan ayin için Ermeni Patriği tarafından yaklaşık 46 kişilik din görevlisi ile birlikte yarın itibariyle adada gerekli düzenlemeler yapılacak ve pazar günü yapılacak olan Ermeni ayini için alan düzenlenecek” dedi.

Uslu, “Daha önce 3 yıllık bir güvenlik gerekçesiyle ayin gerçekleştirilmedi. Onun hemen akabinde korona virüs pandemisi ile birlikte sınırlı sayıda ve ziyaretçilere kapalı olduğu bir dönem geçirildi. Fakat 2022 yılında pandeminin de etkisini yitirmesiyle birlikte herhangi bir sınırlandırma yok. Otel işletmecileriyle görüştüm. Şu anda rezervasyon yapan Ermeni grupları var. Bu da pazar günü Ermeni ayininin büyük bir katılımla gerçekleştirileceğini bize göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Bakanlık yetkilisine göre saat 08.30’da Akhtamar Adası’na taşıma başlayacak ve 11.00 ila 14.00 saatleri arasında Ermeni ayini gerçekleşecek.

Vaspurakan Ermeni Kralı 1’inci Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan kilisede 2005 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından da 2007 yılında uluslararası bir törenle ‘Anıt Müze’ olarak açıldı. Tarihi Akhtamar Kilisesi’nde ilk ayin 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010’da yapıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu