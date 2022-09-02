Ruben Vardanyan Rus vatandaşlığından vazgeçti ve Artsakh’a taşındı

Forbes’a göre 1 milyar dolardan fazla servetin sahibi olan Rusya’nın 116. zengini, ünlü yatırım bankacılarından Ruben Vardanyan, Artsakh’a taşınma ve Artsakh güvenlik ve kalkınma cephesi oluşturma kararını açıkladı. Tüm dünyadaki Ermenileri Artsakh uğruna mücadeleye katılmaya çağırdı.

“Biz Ermeniler için ontolojik Sardarapat anı geldi. Hissetmiyoruz, tıpkı radyasyonu hissetmediğimiz gibi. Ama omuz omuza durmazsak, desteğimizi kaybederiz.” ifadesi kulandı.

Ayrıca Ermenistan vatandaşı olarak Artsakh’a gelmek için Rus vatandaşlığından vazgeçtiğini söyledi.

Ayrıca Vardanyan, Azerbaycan’a baskı yapmayı bırakması çağrısında bulundu. “Ermenileri yavaş yavaş buradan çıkarmanıza izin vermeyeceğiz. Bu imkansız.” dedi.

Vardanyan, Artsakh’taki Rus barış güçlerine teşekkür etti. “Bİz Artsakh halkının güvenliğini tam olarak sağlamaya hazır olana kadar bu yetkinin güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Vardanyan, 21. yüzyılda etnik temizliğin kabul edilemezliğine de dünya kamuoyunun dikkatini çekti.

Ruben Vardanyan 1968 yılında Erivan doğumlu. Dedesi tarafından soyu Erzurum’a, anne tarafından ise Tiflis’e uzanıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu