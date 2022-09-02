Kapadokya Alan Başkanlığına açık davet: Gelin yolu birlikte ölçelim

Kapadokya Çevre Platformu Sözcüsü Mükremin Tokmak, yapımı devam eden yolla ilgili Kapadokya Alan Başkanlığı’na peribacaları ve kilisenin zarar görmeyeceği iddiasına dair birlikte ölçüm çağrısı yaptı.

Özer AKDEMİR

Kapadokya Alan Başkanlığı, Ortahisar-Göreme arasında yapımı devam eden yolla ilgili yaptığı açıklamada, peribacalarının ve manastırların zarar göreceği iddialarını yalanladı. Kapadokya Çevre Platformu Sözcüsü Mükremin Tokmak, Alan Başkanlığının açıklamasından sonra yol inşaatına yeniden giderek ölçüm yaptı. Tokmak, Alan Başkanlığının kamuoyunu yanıltmaya devam ettiğini belirterek “Gelin birlikte ölçelim” çağrısında bulundu.

Yaklaşık bir yıldır Kapadokya Alan Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Birol İnceciköz’ün asaleten ataması geçen günlerde yapıldı. İnceciköz, Ortahisar-Göreme yoluyla ilgili tartışmalara dair yaptığı açıklamada, yolun peribacalarına zarar vermediğini ileri sürdü. Yol üzerinde teknoloji ve bilimi kullanarak arkeolojik jeoradar ve yüzey araştırması çalışmaları yaptıklarını iddia eden İnceciköz, mevcut yolun alana ne kadar zarar verdiğinin UNESCO raporlarında da belirtildiğini dile getirdi.

“BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPIYORUZ” İDDİASI

İnceciköz, tarihi yapılara zarar veren mevcut yola alternatif yol arayışları sürecinde, daha önce kullanılan 5-7 metre genişliğindeki kadastral bir yolu 10 metreye çıkarmak için İl Özel İdaresince projelendirme yapıldığını aktardı. İnceciköz, Kapadokya Alan Başkanlığı olarak diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile iletişime geçerek konuya ilişkin birçok bilimsel çalışma yaptıklarını öne sürdü.

İnceciköz, “Proje, geçen yıl ekim ayında Kapadokya Alan Komisyonunca onaylandı. Yeni yolun mesafesi 2,2 kilometre olarak belirlendi. Saklı Kilise’ye 32 metre, peribacalarına ise 20 metredeki alternatif yolun kısa sürede tamamlanması planlanıyor” dedi.

KEPÇE VE DOZER YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Kapadokya Alan Başkanlığının açıklamalarıyla kamuoyunu yanıltmaya devam ettiğini aktaran Kapadokya Çevre Platformu Sözcüsü Mükremin Tokmak, “Kamu kurum ve kuruluşları ile iletişime geçtik, derken doğruyu söylemiyorlar. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, talep etmelerine rağmen kendileri ile hiçbir bilgi ve belge paylaşılmadığını açıkladı. Zaten alan başkanında altı bakanın yetkisi var, kimseye sorma gereksinimi duymuyor. Bilimsel çalışmaların tamamı yapıldıysa nerede belgeler? Niçin kamuoyu ile paylaşılmıyor” diye sordu.

Tokmak, Alan Başkanlığının açıklamasının ardından bir süredir çalışmalarını durduran kepçe ve dozerin yol inşaatında tekrar çalışmaya başladığını aktardı.

Fotoğraf: Özer Akdemir/Evrensel

VİDEO KAYDI İLE YOL ÖLÇÜMÜ: SONUÇ, 19 METRE!

Yeni yolun yapılma gerekçesinin zayıf olduğunu belirten Tokmak, “Hâlâ kaya mekan yok diyorlar. Sürekli mevcut yolun olumsuzluğundan bahsedip kafa karıştırıyorlar. Saklı Kilise’ye 32 metre uzaklıkta denilmiş. Oysa kilisenin yola uzaklığı 7-8 metre. 32 metre olsa Zemi Vadisi’nin içinde olurdu kilise. Konunun ağırlığını dağıtmaya, algıyı düşürmeye yönelik açıklamalar” dedi.

Alan Başkanlığının bu açıklamasının ardından tekrar yol inşaatına giderek ölçüm yapan Tokmak, videoya aldığı ölçümlerde yolun şu anki genişliğinin 19 metre olduğunu gösterdi. Başkanlığa “Gelin birlikte ölçelim” teklifinde bulundu.

“YOLUN PERİBACALARINA VE KİLİSEYE ZARAR VERECEĞİ AŞİKAR”

Uzun yıllar bölgede jeolojik çalışmalar yürüten Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Eşref Atabey, Alan Başkanlığının farklı zamanlarda yaptığı açıklamalardaki çelişkilere dikkat çekti: “Önceki basın açıklamasında yolun 5-7 metre planlandığı, şimdi 10 metre genişliğinde olduğu, Saklı Kilise’ye önce 18 metre, şimdi 32 metre mesafede olduğu söylendi.”

Planlananla açılan yolun genişliğinin aynı olmadığını belirten Atabey, “Zemin gevşek malzeme olduğundan yolun derinliğine inildikçe şevlerde göçme, kaymalar oluyor. Geriden sıyırma yapmak zorunda kalınıyor ve yol genişliyor. Yolun peribacalarına, kilise ve manastırlara zararı olacağı aşikar” dedi.

Yolun Göreme’ye giriş bölümünün eğimi azaltmak için derin kazılacağını vurgulayan Atabey, “O kısımdaki peribacaları tahrip edilecek. Mevcut yolun değiştirilme gerekçesi olarak gösterilen ağır tonajlı araçların verdiği titreşim bu yolda da olacak, titreşim yeni yol yapım gerekçesi olamaz. Güzergahta erozyon hızlanacak, jeolojik süreç zarar görecek, yapı bozulacak” uyarısında bulundu.

“BAŞKA BİR ÇÖZÜMÜ VAR”

Mevcut soruna çözümün yolun tır, kamyon ve otobüslere kapatılması olduğunu söyleyen Atabey, “Bu araçların trafiğinin Uçhisar’dan sağlanması uygun olurdu. Yeni yola ihtiyaç bulunmamakta. 2011 yılında alınan mevcut yolu kapatma kararı, çözüm üretmeden alınan karar. Kapadokya Alan Başkanlığı da yeni yol için 2011 yılı kararını uyguluyor ve işin kolayına giderek, yeni yol yapmayı çözüm olarak görüyor” dedi.

https://www.evrensel.net/haber/469346/kapadokya-alan-baskanligina-acik-davet-gelin-yolu-birlikte-olcelim