Güler yüzlü şehir

Hürriyet gazetesinin düzenlediği ‘Keşfet’ turlarının son durağı Ordu oldu. Hürriyet gazetesi yazarları iki gün boyunca Ordu Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler eşliğinde Karadeniz’in en güzel duraklarından biri olan Ordu’yu keşfetti, Ordu’nun doğal güzelliklerini sosyal belediyecilik anlayışını ve ülkeye kattıklarını yerinde görmekten büyük mutluluk duyduk. Vatandaşının yüzünün gülmesini hedefleyerek bu yola çıkan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler bu hedefine büyük oranda ulaşmış görünüyor.

Fotoğraflar: Murat ŞAKA

Hürriyet gazetesi ekibi Karadeniz’in en yeşil şehirlenirden Ordu’yu keşfetmek için yollara düştü. Hürriyet gazetesi yazarları iki gün boyunca Ordu Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler eşliğinde Karadeniz’in en güzel duraklarından biri olan Ordu’yu keşfetti. Doğal güzellikleri, tarihi, tarımı ve gastronomisiyle özellikle son yıllarda Karadeniz’in cazibe merkezlerinden biri haline gelen Ordu’nun önümüzdeki yıllarda Karadeniz’in en çok ziyaret alan şehirlerinden birisi olması bekleniyor. Program başlangıcında Hürriyet ekibini belediye binasında ağırlayan Dr. Hilmi Güler Ordu’nun güzelliklerini bizzat gezdirdi, biz gazetecilerin sorularını yerinde yanıtladı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Hürriyet gastronomi yazarı Müge Akgün, Hürriyet Akdeniz bölge temsilcisi ve yazarı Salim Uzun, Hürriyet Çukurova bölge temsilcisi ve yazarı Erdal Fernergiz, Hürriyet Bursa bölge temsilcisi ve yazarı Burcu Başar’ın da aralarında bulunduğu ekip iki gün boyunca Ordu’nun hayat damarları olan Hoynat, Boztepe, Yason Burnu, Sırrıpaşa gibi bölgelerini gezerken aynı zamanda belediyenin elinin değdiği sosyal tesisleri de ziyaret etti.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Ordu’da sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen uygulamalar dikkat çekiyor. Belediye şehirde yaşayan dezavantajlı vatandaşların ihtiyaçlarını Sosyal Market aracılığı ile karşılıyor. Bu markette para yok, alışveriş puan sistemiyle yapılıyor. Temizlik gıda, kıyafet gibi birçok ihtiyacın giderildiği marketten her ay 2 bin 577 ihtiyaç sahibi vatandaş yararlanıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen kartlar ile ihtiyaç durumuna ve hanedeki kişi sayısına göre kartlarına yüklenen puanlar ile bu marketten alışveriş yapılabiliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi dezavantajlı gruplar ve üniversite öğrencilerinin sosyalleşebilmesi ve Türk kültürünün değerlerini gelecek nesillere aktarmak için Ordu Kültür Otağı adı verilen çadırlar kuruyor. Bu çadırlar vatandaşa sosyal alan sunarken şehirdeki istihdamı da artırıyor.

ORDU YÜZÜNÜ DENİZE DÖNDÜ

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Ünye ilçesinde 4.5 kilometre uzunluğunda bisiklet ve yaya yolunu hizmete açması yüzünü sağlıklı, güvenilir ve çevreci projelere çevirdiğinin de bir kanıtı. Ordu’da çok sayıda plaj genişletilmiş, kirli kıyılar temizlenmiş, yeni park projeleri hayata geçirilmiş. Güler gazetecilere bu noktaları gezdirirken, “Amacımız Ordu’nun en önemli özelliği olan denizini kentin yaşam kültürüne katmak. Ordu denize sırtını dönen bir şehirdi. Şimdi bu parklarla, bu plajlarla yüzünü denize dönüyor” diye konuştu.

18 KADIN KOOPERATİFİ

Göreve geldiklerinde şehirde kadın kooperatifi bulunmadığını anlatan Güler, şu anda tam 18 kadın kooperatifi bulunduğunu vurguluyor. Ordu’nun bir kadın kenti olmasını hedeflediklerini söyleyen Güler, “Karadeniz kadınının çalışkanlığını herkes bilir, kadın kooperatifleriyle bu çalışkanlığı maksimum verime dönüştürüyoruz” ifadelerini kullandı.

TARİHİ KİLİSE SANAT ALANINA DÖNÜŞTÜ

Ordu Taşbaşı Sanat Alanı Ordu’ya gidildiğinde mutlaka görülmesi gereken sanat noktalarından biri. Ordu İl Merkezi Taşbaşı Mahallesi’nde bulunan kilise 1853 yılında yörede yaşayan Ortodoks Hıristiyanlar tarafından yaptırılmış. 2000 yılından beri Kültür Merkezi olarak kullanılan ancak 2021 yılında yeni bir vizyonla sanat noktası haline getirilen Taşbaşı Sanat Alanı, karikatür sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun’Benim Kedilerim’ isimli sergisine evsahipliği yapıyor. 7 Temmuz’dan beri Ordulu sanatseverlerle buluşan sergiyi 10 Eylül’e kadar ziyaret etmek mümkün.

DENİZ TURİZMİNİN YENİ RENGİ: KUZEY YILDIZI

Ordu, sörf, yelken ve kano sporlarının yanı sıra şehir turizmini renklendiren gezinti vapuru ve yelkenli teknesiyle de dikkat çekiyor. Kuzey Yıldızı isimli tekne ve Şehit Temel Şimşir Gezinti Vapuru, misafirlerine bölgenin huzurlu coğrafyasında keyifli bir gezinti imkanı sunuyor. Kuzey Yıldızı ve Şehit Temel Şimşir Gezinti Vapuru Ordu’yu ziyaret edenlerin ve Orduluların favori etkinliklerinden birisine dönüştü.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/guler-yuzlu-sehir-42130207