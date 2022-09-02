Gençler, 4. Kez “Yüz Yüze”de Bir Araya Geldi

Kiliseler Arası Gençlik Hizmeti tarafından düzenlenen Yüz Yüze Gençlik Konferansı, 4. kez 29 Ağustos – 1 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye’nin birçok yerinden ve Almanya, Azerbaycan,Bulgaristan, İngiltere gibi ülkelerden gelen yaklaşık 300 gencin katıldığı konferansın bu yılki teması, Filipililer 2:14-16 referansıyla, ”Öyle parlayın ki!’’ idi.

Zekai Tanyar

30 Ağustos akşamı, tapınma zamanı ile başlayan konferans, İzmir Karataş Kilisesi’nden Vaiz Zekai Tanyar’ın ”Tanrı Çocuğu Olmak” başlıklı vaazıyla devam etti. Gençlerin birbirlerini tanıması için oluşturulan ”Yıldız Takımları”nın tanışması ile ilk gün son buldu.

İlyas Uyar

Sabahın erken saatlerinde dua zamanı ve ilahilerle başlayan ikinci gün, Diyarbakır Kilisesi’nden Vaiz İlyas Uyar’ın ”Yaşam Sözüne Sımsıkı Sarılmak”vaazıyla program coşkulu bir şekilde devam etti. Vaaz sonrası, Yıldız Takımları’nın grup takım oyunları başladı.

Gençler, serbest zaman sonrası Rab’be tapınmak için yeniden bir araya geldiler. Tapınma sonrası, Zekai Tanyar, ”Çekişmeden” başlıklı vaaz verdi.

”Yüz Yüzeyken Eğlenelim!” başlığıyla düzenlenen yetenek yarışmasıyla gençler hem eğlendi hem de yeteneklerini sergiledi.

Üçüncü gün, Zekai Tanyar’ın, ”Eğri ve Sapık Kuşağın Ortasında” başlıklı vaazıyla başladı. Vaazın ardından gençler, toplu fotoğraf çekimi için bir araya gelerek, Yıldız Takımları’na devam etti.

Saatlerce süren ilahi ve dua zamanında, kiliselerin gençlik önderlerinden oluşan dua takımları tarafından, gençlerin istekleri ve ihtiyaçlarına göre kişisel dualar edildi.

Son güne gelindiğinde ise, Kartal Protestan Kilisesi’nden Nuh Baytekin, ”Mesih’le Övünmek” başlıklı bir vaaz verdi. Konferans anılarının izletilmesiyle, kapanış gerçekleştirildi.

Gençlerin İlgi Alanlarına Yönelik Atölyeler

Gençlerin kendilerini, ilgi duydukları alanlarda geliştirebilmeleri için birçok farklı atölye yapıldı.

Atölyelerin liderleri, kendi alanlarında oluşturdukları; ”Müjde’yi Paylaşarak Rab’bin Işığı olmak”, ‘‘Küresel Meselelere Kutsal Kitap Bakış Açısı”, ”Parlamak İçin Kutsal Kitap’ta Derinleşmek”, ”Parlayan Öğrenciler Yetiştirmek İçin Pratik Yaklaşımlar”, ”Bağımlılıklardan Kurtulup Parlamak”, ”Tanrı Sanatı Nasıl Kullanır?”, ”Parlamak için Donanmak”, ”Sosyal Medyada Parlayan Gençler”, ”Bilimin Işığında Zor Sorulara Hristiyan Gencin Cevabı”, ”Parlayan Aile ve Çift İlişkileri”

Josef de Souza

ve Beşiktaşlı Hristiyan futbolcu Josef de Souza’nın düzenlediği ”Rab’bin Yıldızı Olarak Parlamak: İsa’nın Kimliği” başlıklı 11 farklı atölye ile gençler ilgi alanlarına yönelik bilgiler edindi ve seçtikleri konularda atölye liderleri tarafından donatıldılar.

Özgür Uludağ tarafından düzenlenen, ”Eşcinsellik Üzerine” başlıklı panel de gençler tarafından yoğun ilgi ve katılım gördü. Son dönemde sıkça konuşulan konu üzerine panelin sonunda gençlerin soruları cevaplandı.

SAT-7 Türk de Oradaydı

Zekai Tanyar ile Batu Özer

SAT-7 Türk de, ”Yüz Yüze 2022”nin belgeselini yapmak üzere konferanstaydı. Batu Özer’in sunumuyla gerçekleşen, konferansın tanıtımı niteliğinde olan belgeselde, katılımcı gençlere sorular soruldu, gençlerin tanıklıkları dinlendi. Gençlerle ve gençlere hizmet eden kişilerle röportajlar yapıldı.

https://haber.sat7turk.com/gencler-4-kez-yuz-yuzede-bir-araya-geldi/