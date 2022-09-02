Ermenistan temsilcileri Kursk Nükleer Güç Santrali-2 şantiyesini ziyaret etti

30 Ağustos’ta Ermenistan devlet yetkililerinin temsilcileri ve Ermeni Nükleer Santrali yönetimi, Kursk NGS-2 şantiyesini ziyaret etti. Heyete, Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan başkanlık etti.

Kursk NGS-2’deki teknik turun amacı, nükleer santrallerin inşası için ileri Rus teknolojilerini ve ВВЕР-ТОИ’nin teknik çözümünü tanımaktır.

Heyet üyeleri, Kursk NGS-2 şantiyesini inceledi. reaktör binasını, türbin binasını ziyaret etti, evaporatif soğutma kulelerini inceledi, zırhlı metal blokların üretimi için atölyeyi ve Kursk NGS-2 gözlem güvertesini ziyaret etti.

Ermenistan Kamu Radyosu