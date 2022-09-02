Balkan müziğinin usta ismi Goran Bregovic Beşiktaş’ta sahne aldı

Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregoviç, Beşiktaş’ta sahne aldı. 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne özel, Beşiktaş’ta sahne almak için Türkiye’ye gelen sanatçı, dinleyenlerine müzikleriyle neşeli anlar yaşattı.

Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kenan Doğulu konseri ile ‘Beşiktaş Festivali’ni başlatmıştı. Barbaros Meydanı’nda gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde ise Selda Bağcan sahne almıştı.

1 Ekim’e kadar devam edecek etkinliğin üçüncü gününde, Sırp sanatçı Goran Bregoviç konser verdi. Türkiye’de önemli bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, şarkılarıyla eğlenceli ve neşeli anlar yaşattı.

“BÖYLE ZOR GÜNLERDE BU FESTİVALİ GERÇEKLEŞTİRMEK MUTLULUK VERİCİ”

Konser alanında konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Hepiniz festivalimize hoş geldiniz. 30 Ağustos’u burada çok coşkulu şekilde kutladık. Ardından Selda Bağcan sahne aldı. Bugün de çok kıymetli konserle buradayız. Kültür ve sanata ulaşmanın zor olduğu, festivallerin yasaklandığı, milli bayramların kısıtlandığı bu günlerde böyle bir festival düzenlemek bizim için büyük mutluluktur. Savaş nedeniyle Türkiye ve tüm dünya bambaşka krizin içinde kaldı. Savaşın olduğu, barışın olmadığı yerde yoksulluğun, işsizliğin, iklim krizinin ve bunun gibi birçok sorunun çözülemeyeceğini çok iyi biliyoruz” açıklamasını yaptı.

Başkan Akpolat, “Beşiktaş; 2 kıtanın birleştiği, Kaptanı Deryaların, Barbaros Hayrettin’in yeridir. En önemli özelliği ise Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı evinin olduğu, bütün savaş planlarını yaptığı, Dolmabahçe önlerine düşman gemileri geldiğinde ‘geldikleri gibi giderler’ dediği yerin adıdır Beşiktaş” dedi.

“TOPLUMSAL BARIŞI, BİRLİĞİ DEVAM ETTİRECEĞİZ”

Beşiktaş’ta çok değişik kültürlerden, çok farklı inançlardan insanların bir araya geldiğini belirten Başkan Akpolat son olarak şunları söyledi:

“Toplumsal barışın yaşandığı yer. Kiliseleriyle camileriyle cemevileriyle yaşayan bir kent. Görev yaptığımız sürece bu duyarlılığı, kutsal barışı yaşatmaya ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal’in bize bıraktığı o büyük mirası geleceğe taşımaya devam edeceğiz. 1 Eylül Dünya Barış. Günümüz kutlu olsun.”

“İNSANLAR HEM EĞLENİP HEM KAYNAŞIYOR”

Festivale gelen 62 yaşındaki Heziye Kaptan ise “Bu akşam Goren Brekovic için buradayım. Onu çok beğeniyorum. İlk kez göreceğim için de çok heyecanlıyım. Dün akşam da Selda Bağcan’a geldim. Bundan sonra da Cüneyt Arkın Park’ına gideceğiz. Böyle festivalleri müthiş buluyorum. İnsanlar bir arada, eğlenip kaynaşabiliyor. Bu çok önemli” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Gazetesi