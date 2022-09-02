ԱՂԹԱՄԱՐԻ ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆԸ ԱՅՍ ԿԻՐԱԿԻ / AGHTAMAR İNANÇ GEZİSİ BU PAZAR

Աղթամարի պատմական Սուրբ Խաչ Եկեղեցւոյ տարեկան ուխտագնացութիւնը տեղի պիտիունենայ 4 Սեպտեմբեր 2022, Կիրակի, նախագահութեամբ Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հօր։

Նորին Ամենապատուութիւնը Ուրբաթ միջօրէին Պատրիարքական Փոխանորդ Արժ. Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեանի ընկերակցութեամբ օդային ճամբով հասաւ Վան եւ դիմաւորուեցաւ Ֆէրիտ ՄէլէնՕդակայանի պատւոյ սրահի պատասխատուներու կողմէ։

Լուսարարապետ Արժ. Տ. Տրդատ Աւ. Քհնյ. Ուզունեանի գլխաւորած հոգեւոր հայրերու եւ ՍամաթիոյՍահակեան Դպրաց Դաս Երգչախումբի անրամներու խումբը Շաբաթ առաւօտ պիտի հասնինՎան։ Բաց աստի կը նախատեսուի Հայաստանէ եւ Ստանպուլէ ուխտաւորներու եւսմասնակցութիւնը:

Կը նշենք թէ այս տարի Սուրբ Պատարագը կը մատուցանէ Կղզեաց Հոգեւոր Հովիւ Հոգշ. Տ. Յարութիւն Վարդապետ Տամատեան։ Սուրբ Պատարագի երգեցողութիւնները կը կատարուինՍահակեան Դպրաց Դաս Երգչախումբի սարկաւագաց եւ դպրաց կողմէ, առաջնորդութեամբ՝ ՍեւանԱկօշեանի։

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Tarihi Aghtamar Surp Haç Kilisesi’ne yıllık inanç gezisi, 4 Eylül 2022, Pazar, Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri başkanlığında yapılacak.

Patrik Hazretleri, Patrik Vekili Kıd. Peder Krikor Damadyan’ın refakatiyle hava yoluyla Van’a geldi ve Ferit Melen Havalimanı’nın VIP salonunda görevliler tarafından karşılandı.

Ayinler Sorumlusu Kıd. Peder Dırtad Uzunyan başkanlığındaki din adamları ve Samatya Sahakyan Korosu üyeleri Cumartesi sabahı Van’a gelecek. Geziye, Ermenistan’dan ve İstanbul’dan inananların katılması bekleniyor.

Bu yıl ayin, Adalar Din Görevlisi Üstrahip Harutyun Damadyan tarafından sunulacak. İlahiler, Sevan Agoşyan önderliğindeki Sahakyan Korosu üyeleri, diyakoslar ve okuyucular tarafından seslendirilecek.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad