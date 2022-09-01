Vedi’de sarhoş olan Türkiye vatandaşları ve Ermeni sakinler arasında arbede yaşandı

Ermenistan Soruşturma Komitesi Basın Sözcüsü Vardan Tadevosyan, Vedi’de uygunsuz hareketlerde bulunan şahısların Türkiye vatandaşı olduğunu doğruladı.

Soruşturma Komitesi, polisten gelen dosyayı kabul etti.

31 Ağustos tarihinde akşam geç saatlerde, saat 23:00’te, Ermenistan’ın Ararat idari bölgesi polisi, Vedi şehrinin Arakel Simonyan meydanında arabayla ve şüpheli davranışlarda bulunan yabancı vatandaşlar olduğu konusunda ihbar almıştı.

Sorun çıkaran şahısların Türk olduğu öğrenilmişti.

Soruşturma komitesi, ceza davası açtığına dair bilgi vermişti.

Daha önce medya, Vedi sakini olan tanıklarına göre, Vedi şehrine gelen Türklerin sarhoş olup Ermenilere hakaret ettiğini, Türk kadınının Vedi’nin merkezinde Türk bayrağı açmaya çalıştığını ve toplanan Ermenilerin öfkesini kazandığını yazdı. Olay yerinde bunun sonucunda bir çatışma meydana geldi.

Ermenistan Kamu Radyosu