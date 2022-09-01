Sonbaharda okurla buluşacak kitaplardan öne çıkanlar

Edebiyat ve yayıncılık dünyası sonbaharın gelişiyle birlikte “sezonu açmaya” hazırlanıyor. İşte sonbaharda okurla buluşacak kitaplardan öne çıkanlar…

Özlem Karahan

Edebiyat dünyasında yeni bir hareketlilik başlıyor. Yayınevleri bir yandan uzun zamandır ekonomik sıkıntılarla mücadele eder, tabiri caizse var olma savaşı verirken diğer yandan da okurlarıyla en iyi eserleri buluşturabilmek için çalışmaya devam ediyor.

Yeni sezon için geri sayım başlamışken biz de yayınevlerine yeni dönemde hangi kitaplarla okur karşısında olacaklarını sorduk. Yerliden yabancıya, kurgudan kurgu dışına, okurları heyecanlandıracak birçok kitabın kısa zaman içinde raflarda olacağının müjdesini aldık. İşte sonbaharda okurla buluşacak kitaplardan öne çıkanlar…

SONBAHARA KADIN YAZARLAR DAMGA VURUYOR

Doğan Kitap, sonbaharda farklı türlerde birçok eser yayımlamaya hazırlanırken, yayınevinin listesinde kadın yazarlar öne çıkıyor. Polisiye ve gerilim türlerinin son yıllardaki en sevilen kadın yazarlarından Tess Gerritsen’in Rizzoli-Isles serisinin merakla beklenen son roman

Tess Gerritsen

‘Dinle Beni’, Mieko Kawakami’nin işçi sınıfından gelen bir kadın yazarın hikâyesini anlattığı, sadece Japonya’da değil dünyanın dört yanında büyük ses getiren romanı ‘Memeler ve Yumurtalar’, Defne Suman’ın Tarlabaşı’nda yaşayan bir Rum ailesinin oğlunun 1950’lerden bugüne uzanan hikâyesini anlattığı ‘Çember Apartmanı’ ve Elçin Poyrazlar’ın sevilen karakteri Komiser Suat Zamir’in yeni macerasını anlatan ‘Kayıp Yüz’, yayınevinin yeni dönemde yayımlayacağı kitaplarından.

Gülseren Budayıcıoğlu’nın yeni romanı ‘Kırmızı Pelerin’, Menekşe Toprak’ın Suat Derviş’i bir roman kahramanı haline getirdiği romanı ‘Dejavu’, Hanya Yanagihara’nın ‘Cennette’, Sevil Atasoy’un ‘Cinayet Kokusu’, Selçuk Şirin’in ‘Ya Adalet Ya Sefalet’, Enver Aysever’in ‘Gölgen Zamanın Penceresinde’ ve Sabri Salış’in ‘Ataların İzleri’ adlı kitapları da yayınevinin okur karşısına çıkarmaya hazırlandığı eserler arasında yer alıyor.

ORHAN PAMUK VE AHMET ÜMİT RÜZGARI ESECEK

Türkçe edebiyatın Nobelli yazarı Orhan Pamuk’un 14 yıldır her gün çeşitli konularla ilgili notlar aldığı, günlük yaşantısını anlattığı, kendisiyle konuştuğu, çizimler yaptığı, en özel satırlarından oluşan küçük kişisel not defterlerinden bir seçki, ‘Uzak Dağlar ve Hatıralar’ adıyla, Yapı Kredi Yayıncılık tarafından kitaplaştırılıyor. Ahmet Ümit’in yeni romanı ‘Bir Aşk Masalı’ da yayınevinin sonbahara damga vurmaya hazırlandığı eserleri arasında yerini alıyor. Milan Kundera’nın “yüzyılımızın en büyük roman yazarlarından biri” olarak gösterdiği Witold Gombrowicz’in 1937’de yayımlanan ilk romanı ‘Ferdydurke’ ve Norveçli yazar Linn Ullmann’ın otobiyografik roman türünü yeni irtifalara taşıdığı eseri ‘Huzursuzlar’ da yayınevinin yeni dönem listesinin dikkat çekenlerinden…

USTALAR GEÇİDİ

Fransız yazar Annie Ernaux’nün yazarlık kariyerindeki ilk kitabı ‘Boş Dolaplar’ Can Yayınları’nın sonbaharda yayımlayacağı kitaplar arasında dikkat çekiyor. Türk edebiyatının iki usta ismi olan Ayfer Tunç ve Murat Gülsoy’un 2013’ten bu yana ‘Diyaloglar’ başlığı altında gerçekleştirdikleri kitap sohbetleri de yayınevi tarafından aynı isimle kitaplaştırılarak okur karşısına çıkarılmaya hazırlanıyor.

Cemil Kavukçu

Cemil Kavukçu’nun ‘Boş Zamanlar’, Jean-Baptiste Del Amo’nun ‘Hayvan Hükümranlığı’, Olga Ravn’ın ‘Personel’, Nikos Kazancakis’in ‘Yokuş’ ve Natalia Ginzburg’un ‘İşte Böyle Oldu’ adlı kitapları, yayınevinin yayıma hazırladığı eserler arasında.

Mahir Ünsal Eriş’in ilk olarak Storytel’de tefrika olarak yayımlanan eseri ‘Gaip’ ve Ceylan Daş imzalı ‘Neye İhtiyacım Var’ ise Mundi Kitap etiketiyle yeni dönemde raflarda yerini alacak.

BİRBİRİNDEN GÜÇLÜ METİNLER OKURLARLA BULUŞACAK

Siren Yayınları, sonbaharı birbirinden güçlü metinlerle karşılamaya hazırlanıyor. Yayınevinin yayımına hazırlandığı ilk kitap, yılın “en özel” kitabı olarak gösterdiği, Jennifer Clement’in ressam Basquiat ve bir dönem beraber yaşadığı Suzanne Mallouk’un ilişkisini konu alırken seksenlerin New York avangard yaşamından baş döndürücü kesitler sunduğu özgün ve çarpıcı metni ‘Dul Bayan Basquiat’. 2017 yılında anı/biyografi dalında Pulitzer ödülüne layık görülen Hisham Matar imzalı ‘Dönüş’ ve yazınında kullandığı fantastik ögeler ve gündelik olanın dehşetini yansıtma becerisiyle Franz Kafka’yla kıyaslanan Kiroko Oyamada’nın Türkçeye çevrilen ilk eseri olma özelliği taşıyan romanı ‘Çukur’un yanı sıra Muriel Spark’tan ‘Ölümü Unutma’, Christine Wunnicke’den ‘Doktor Şimamura’nın Tilkileri’ ve Claudia Durastanti’den ‘Yabancı’, Siren Yayınları’nın yeni dönem için yayımına hazırlandığı kitaplar arasında öne çıkıyor.

İNCELEMELER, ANILAR, DENEMELER

Turan Akıncı’nın ‘I. Dünya Savaşı ve Osmanlı’nın Sonu’ başlıklı inceleme kitabı, Emre Kongar’ın ‘Devrim ve Karşı Devrim’ dizisinin ikinci cildi, Atilla Dorsay’ın sinema ve kültür dünyasından anekdotlar ve anılardan oluşan ‘Tartışmalar, Polemikler, Kavgalar’ adlı kitabı ve Mahfi Eğilmez’in ‘Başarısızlığa Övgü’ adlı kitabı, Remzi Kitabevi’nin sonbaharda vitrininde yer alacak kitapları arasında.

GERİLİM VE BİLİMKURGU SEVENLER BURAYA

İthaki Yayınları, sonbaharda birbirinden sevilen yazarların merakla beklenen kitaplarını okurlarla buluşturmaya hazırlanıyor. ‘Trendeki Kız’la gerilim türünün en popüler kitaplarından birine imza atıp fenomen olan Paula Hawkins’in üçüncü romanı ‘İçin İçin Yanan Ateş’, yayınevinin basımına hazırlandığı ilk kitap.

Madeline Miller

‘Ben, Kirke’ ve ‘Akhilleus’un Şarkısı’ adlı kitaplarıyla listelerin zirvesinden inmeyen Madeline Miller’ın yine bir Yunan mitolojisini yorumladığı ‘Galatea’ adlı romanı da sonbahar sürprizleri arasında. Gerçek suç türünün önde gelen yazarlarından David Grann’ın Amerika’nın karanlık tarihine, yerliler ve kolonicilerin arasındaki kanlı geçmişe ışık tutan sansasyonel kitabı ‘Dolunay Katilleri: Osage Cinayetleri ve FBI’ın Doğuşu’ ve Amerikan edebiyatının yaşayan efsanesi Thomas Pynchon’ın 60’lardaki anarşist ve hippi yaşamlarının sonuçlarını daha karanlık bir 80’ler atmosferinde tecrübe eden bir grup Amerikalının ekseninde dönen, politik damarı kuvvetli 1990 tarihli klasikleşmiş romanı ‘Vineland’in yanı sıra Barbaros Altuğ imzalı ‘Yabancı’, İlker Aslan imzalı ‘İnsanlar ve İnsanlar’ ve Haydar Ergülen imzalı ‘Âşıklar Cemi’ yayınevinin okurla buluşturacağı kitaplar arasında öne çıkıyor.

ÇOK KONUŞULAN KİTAPLAR

‘Köpekleri Seven Adam’ kitabıyla tanıdığımız Kübalı yazar Leonardo Padura’nın ikinci kitabı ‘Hayatımın Romanı’, Meksikalı yazar Jorge Comensal’ın çok ilgi gören romanı ‘Mutasyonlar’, Richard Osman’ın geçen yıl ilk kez Türkiye’deki okurla buluşan polisiyesi ‘Perşembe Günü Cinayet Kulübü’nün devam kitabı olan ‘İki Kez Ölen Adam’ Bilgi Yayınevi’nin sonbaharda okurla buluşturmak için üzerinde çalıştığı kitaplar arasında yerini alıyor.

Dave Grohl

Nirvana’nın eski bateristi ve Foo Fighters grubunun solisti olarak tanıdığımız Dave Grohl’un sıra dışı hayatının dürüst ve eğlenceli portresini sunan ‘Hikâyeci’, Domingo Yayınları’nın kurgu dışı eylül seçkisinde öne çıkanlar arasında. Katie Mack’in 2020 yılında adından söz ettiren ve Goodreads En İyi Bilim ve Teknoloji Kitabı Ödülü adayı olan kitabı ‘The End of Everything’ ile adli psikiyatr Dr. Gwen Adshead’in kimi cinayet zanlısı kimi kundakçı 11 suçluyla yaptığı görüşmelerden yola çıkarak insanın merhameti ve gaddarlığı üstüne Eileen Horne’la birlikte kaleme aldığı ‘Tanıdık Şeytan’, Domingo’nun kurgu dışı listesinde yerini alıyor. Chris Whitaker’ın 2021 Goodreads En İyi Gerilim Kitabı Ödülü adayı da olan ‘Sondan Başlıyoruz’ ile ‘Saçımda Gün Işığı’nın yazarı Jhumpa Lahiri’nin İtalyanca kaleme aldığı ‘Dove mi Trovo’ ise yayınevinin üzerinde çalıştığı kurgu eserlerden…

İNCELEME KİTAPLARI OKURLARINA MÜJDE

Ayrıntı Yayınları sonbaharda yakın tarihten felsefeye, edebiyattan şiire ve incelemeye birçok yeni kitabı okurla buluşturmaya hazırlanıyor. Can Gürses’in Görünmez Adalı fotoğraf sanatçısı Mimo’nun savaş yıllarında Leningrad’da ve İstanbul’da geçen gençliği, Avrupa’nın isyankâr vakitlerinde Londra’da ve Paris’te geçen olgunluk çağı ve ihtiyarlık dönemine denk gelen hayatı boyunca yaşadıklarına odaklandığı çalışması ‘Bir Ömrün Takvimi’, Kate Kirkpatrick’in dünyanın dört bir yanındaki kadınlara ilham veren ve birçok insanın hayatına değen Simone de Beauvoir’un hayatına odaklandığı ‘Beauvoir Olmak: Bir Yaşam’ ve Paul E. Willis’in kapitalist sisteme karşın 1950’lerde başlayarak bir başkaldırışla ortaya çıkan rock’n’roll müziğini dinleyen motorcular ile hippileri odağına aldığı ‘Aykırı Kültür’, Marcel van der Linden’in ‘Dünyanın Bütün İşçileri’, Harun Karadeniz’in yazdığı ‘Yaşamımdan Acı Dilimler’ yayınevinin yeni dönemde yayıma hazırladığı kitapları arasında.

ÇEVİRİLER SON HIZLA DEVAM EDİYOR

Han Kang

Sonbahar için hazırlıklara son hız devam eden April Yayıncılık, namı diğer empati kraliçesi Jodi Picoult’nun iki romanı, Booker ödüllü Koreli yazarı Han Kang’ın yeni romanı ve yine Kore edebiyatının klasik metinleri arasında sayılan bir söylence kitabının hazırlıklarını sürdürüyor. Altın Kitaplar, sonbaharda raflarda yerini alacak yeni eserlerin çeviri çalışmalarına son hız devam ediyor. Stephen King’in ‘Fairy Tale’ ve ‘The Long Walk’ adlı eserlerinin yanı sıra Robert Greene’in ‘The Daily Laws’, Christiane F.’in ‘Eroin’, Tom Hillenbrand’in ‘Monte Crypto’, Bonnie Garmus’un ‘Lessons in Chemistry’ ve Megan O’Gieblyn’nin ‘God Human Animal Machine’ adlı eserlerinin Türkçe çevirileri yeni dönemde okurla buluşacak. Agatha Christie’nin ‘Gizli Düşman’, ‘Kütüphanedeki Ceset’ ve ’Doğu Ekspresinde Cinayet’ aldı kitaplarının çizgi romanları da yayınevinin sonbahar müjdeleri arasında…

Sadece bu kadar değil… İşte diğer birçok yayınevinin sonbaharda raflarda yerini alacak kitapları:

İLETİŞİM YAYINLARI

‘Dünyanın Kustuğu Yer’ / Nevin Yıldız

‘Hayat Seni Çok Seviyorum’ / İlhan Sami Çolak

‘Müze’ / Mine Küçük

‘Yolluk’ / Yavuz Türk

METİS KİTAP

‘Cenup’ / Carlos Fonseca

‘Korku Metropolü İstanbul – 18. Yüzyıldan Günümüze / Uğur Tanyeli

‘Teorinin Cini’ / Antoine Compagnon

‘Saklı İnsan’ / Andrey Platonov

EVEREST YAYINLARI

‘Tolstoyevski Muamması’ / Pierre Bayard

‘Her Şeyi Gören Adam’ / Deborah Levy

‘Gerçeğin Artısı’ / Yiğit Bener

‘Sakar Kalem’ / Yiğit Bener

‘Bir Anın Anatomisi’ / Javier Cercas

‘Başkent’ / Robert Menasse

‘Üç’ / Ann Quin

YAPI KREDİ YAYINLARI

‘Osmanlı Döneminde Mücevherler ve Ermeni Kuyumcular’ / Arsen Yarman

‘İğne Deliği’ / Mysliwski

‘Romantikler Neden Önemlidir?’ / Peter Gay

‘Şiir Neden Önemlidir?’ / Jay Parini

‘Geri Dön Günışığım’ / Michael Greenberg

‘Nothing But The Night’ / John Williams

‘Her Şey Yerli Yerinde’ / Oliver Sacks

‘Francis Bacon’la Söyleşiler’ / David Sylvester

‘Ne Yalan Söyleyeyim’ / Nurullah Ataç

‘Güzin Dino Anlatıyor’ / Bahriye Çeri

‘Roy Jacobsen’ / Rigel’in Gözleri

‘Bir Kadın’ / Sibilla Aleramo

‘Berlin Günlüğü’nden’ / Max Frisch

‘Duvar’ / Marlen Haushofer

‘Ingeborg Bachmann’ / Franza’nın Kitabı

‘Yaşadım Diyebilmek’ / Şahin Tekgündüz

‘Majestelerinin Gemisi’ / Charles Darwin

Gazete Duvar