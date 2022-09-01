Hollanda’da rahip eksikliği ve enerji tasarrufu nedeniyle daha az ayin yapılıyor

Hollanda’da rahip eksikliği ve enerji tasarrufu nedeniyle artık daha az ayin düzenleniyor.

Abdullah Aşıran

Kamu yayın kuruluşu NOS’ta çıkan haberde, ülkedeki yedi Roma Katolik piskoposluğundan biri olan Limburg bölgesindeki Roermond Piskoposluğunun aldığı kararla, bölgedeki Katolik kiliselerinde her pazar ayin yapılması zorunluluğunun kaldırıldığı belirtildi.

Haberde, Piskoposluğun, Roermond cemaatine yazdığı mektupta, kararın rahip eksikliğinden dolayı alındığını ifade ettiği aktarıldı.

Aynı sıkıntının ülkedeki diğer 6 piskoposlukta da yaşandığı kaydedildi.

Mektupta, cemaatten katılımın azlığı ve yüksek enerji masraflarının da alınan kararda rol oynadığına, bu durumda cemaatin bir ayini atlamasının “affedilebilir” olduğuna yer verildiği ifade edildi.

Genellikle büyük kiliseleri ısıtmanın oldukça pahalı olduğu belirtilen haberde, cemaate yazılan mektupta, “Maddi nedenler hiçbir zaman dini meselelerde ana konu olmamasına rağmen bu, göz ardı edilemez.” ifadelerinin yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

AA