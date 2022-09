Haftanın müzik listesi: #1EylülDünyaBarışGünü

Kürtçe, Ermenice, Hemşince, Türkçe ve İngilizce savaş karşıtı şarkıları bianet okurları için derledik.

Dünya Barış Günü veya Uluslararası Barış Günü, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun kararıyla 1981’den beri her yıl 21 Eylül’de kutlanıyor.

BM Merkezi’nde her 21 Eylül’de “barış çanı” çalınıyor. Savaşların neden olduğu yıkımın anısına Japonya’nın yaptırdığı bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi ve çanın üzerine “Yaşasın dünya barışı” yazıldı.

Türkiye’deki Dünya Barış Günü etkinlikleri ise 1 Eylül’de düzenleniyor.

1 Eylül, Adolf Hitler’in 1939’da Polonya’yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı’nı başlattığı gün.

bianet okurları için derlediğimiz listede yer alan şarkıların hepsi savaşın yarattığı yıkımı ve tahribatı anlatan, dünya barışının kıymetini vurgulayan şarkılar.

Dünya barışının uzak bir gelecekte olmadığı dileğiyle, keyifli dinlemeler!

Listede yer alan şarkılar:

Nizamettin Ariç – Dayê

Hampere – Ara Dinkjian

Aygül Erce – Benim Sana Verecek Bir Oğlum Yok Paşa

Bob Dylan – All Along the Watchtower

Guns N’ Roses – Civil War

Bandista – Gavur İmam İsyanı

Fikret Kızılok, Bülent Ortaçgil – Olmasın Varsın

Alagioz – Nor Dar

Kardeş Türküler, Arto Tunçboyacıyan – Daymohk

Ayşenur Kolivar, Sibil – Lusi Hadig

Listeyi dinlemek için aşağıya tıklayın.

bianet