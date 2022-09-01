Gülşen’i tutuklamaya sevk eden savcı, Celal Şengör’ü ifadeye çağırdı

Prof. Dr. Celal Şengör’ün 10 gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat ederek ifade vermesi gerekiyor. Avukatı, “Pazartesi günü Celal Şengör hocam ile Çağlayan’da olacağız” açıklaması yaptı.

DUVAR – Şarkıcı Gülşen’i konserde imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla tutuklamaya sevk eden savcı Türkşad Kunthan Uçuk, bu kez de Prof. Dr. Celal Şengör’ü bir televizyon programında söylediklerinden dolayı ‘dini değerleri alenen aşağılama’ iddiasıyla ifadeye çağırdı.

Sözcü’nün haberine göre, bahse konu soruşturma Şengör’ün 23 Mayıs’ta katıldığı bir televizyon programında söylediği şu sözler nedeniyle başlatıldı:

“Onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil…Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal kitap denilen aslında… Hayır ama bu önemli Suriye din geleneği Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır.

Bizim bugün İbrahimi dinler dediğimiz işte Musevilik, Hristiyanlık, arkasından İslam yani Museviliğe bakıyorsun Musa peygamber diyorlar. O adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim. Musevilerin kitabında bir Mısır’dan çıkış vardır meşhur. Yok öyle bir olay. Yani incelendi, yayınlandı.”

Avukat Celal Ülgen’in sosyal medya hesabından duyurduğu çağrıya göre Şengör’ün 10 gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek ifade vermesi gerekiyor. (HABER MERKEZİ)

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