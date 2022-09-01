Ermenistan temsilcisi dünya rekoru kırdı

Skyball şirketinin kurucusu Nairi Barseghyan, Rus ortağı Sergey Bazhenov ile birlikte AX-9 balonu ile 34 saat 39 dakika ile en uzun aralıksız ve inişsiz uçuşu gerçekleştirdi.

Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, rekor kayıt ve diploma teslim törenine katıldı.

Dünya Havacılık Sporları Federasyonu tarafından ilk defa Ermenistan temsilcisinin kırdığı dünya rekoru kayıt altına alındı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/09/01/Ermenistan-balon-uçuşu-dünya-rekoru/236470