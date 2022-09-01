Dubai’de Ermeni satranç oyuncusu Aram Hakobyan 5. turda da zafer kazandı

Ermenistan’ı temsil eden satranç oyuncuları, Dubai’deki uluslararası turnuvada performanslarına devam ediyor.

22. Dubai Açık Satranç Uluslararası Turnuvasında 5. tur maçları yapıldı. Ermenistan temsilcilerinden Aram Hakobyan üst üste dördüncü galibiyetini kutlarken, Samvel Ter-Sahakyan ise maçı beraberlikle tamamladı.

Aram Hakobyan 4 puana sahip ve sadece bir puanla geride kalıyor.

22. Dubai Açık Satranç Uluslararası Turnuvası İsviçre turnuva sistemiyle yapılır. Turnuvaya dünyanın farklı ülkelerinden 171 satranç oyuncusu katılıyor. Turnuva 4 Eylül’de sona erecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/09/01/Dubai-Ermeni-satranç-Aram-Hakobyan/236444