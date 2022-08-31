Sahibinden satılık 1700 yıllık kilise!￼

Mardin’deki 1700 yıllık Mor Yuhanna Süryani Kadim Kilisesi, sahibi Murat Tekcan tarafından ilan sitelerinde satılmaya çalışıyor. Kilisenin tapusu Tekcan’a nasıl geçti? Yıllardır neden satamadı? Süryani cemaati satışa ne diyor? Neden kiliseyi almıyor? CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever bu sorulara yanıt ararken, kameraman Sercan Sever’de kilisenin içini görüntüledi.

Yüzyıllar boyunca birçok inancın ibadethanesi olmuştu 1700 yıllık Mor Yuhanna Süryani Kadim Kilisesi.

Aziz Yuhanna diye de bilinen İncil’in 4 yazarından biri olan Mor Yuhanna iddiaya göre; etten kemikten bir insan gibi cumhuriyet ilan edilmeden önceki dönemde senede bağlandı, borçlandırıldı.



Borçlar ödenmediği için de satıldı. Mezapotamya’nın incisi Mardin’de yer alan kilise, yüzyıllar içerisinde ticarethanelerin içerisinde kaybolmaya yüz tuttu. Mülk sahibi kiliseyi satmak istiyor. Süryani kadim cemaati ise bu satışa karşı. Cemaat, tarihi kilisenin kamulaştırılmasını ve müze yapılması gerektiğini savunuyor

https://www.cnnturk.com/video/turkiye/sahibinden-suryani-kadim-kilisesi