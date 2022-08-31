İzmir’de Yeni Rahibeler Topluluğu’na ‘Hoş Geldiniz’ Karşılaması￼￼

İzmir’in Buca ilçesindeki Aziz Vaftizci Yuhanna Kilisesi’nde 29 Ağustos tarihinde hem kiliseye adını veren azizin şehit edilişi bayramı hem de yeni gelen bir rahibeler topluluğunun Buca’ya yerleşimi kutlandı.

Ayini İzmir Başepiskoposu Monsenyör Martin Kmetec yönetirken Genel Viker Peder Felianus Dogon, Başepiskoposluk Özel Kalem Müdürü Peder Alessandro Amprino ve Buca Kilisesi’nin rahibi Peder Gabriel Ferone ayine eşlik etti.

Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka kiliselerinin rahipleri ve İzmir’in farklı kiliselerinden gelen cemaat üyeleri bu törende hazır bulundular.

İlk olarak Peder Gabriel’in Buca Kilise Cemaat Yöneticisi Görevlendirme Resmi Mektubu Peder Alessandro tarafından okundu.

Peder Gabriel, Aziz Markos tarafından yazılan Mesih İsa’nın İncil’inden Sözleri okuduktan sonra, Monsenyör Martin, Türkçe ve İtalyanca vaazında, Aziz Vaftizci Yuhanna’nın hayatı, iman hakikati konusundaki dürüstlüğü ve şehitliği hakkında şunları hatırlattı: “İnanç için Vaftizci Yuhanna, sizin inandığınız kişi için hayatlarını veren şehitler grubunun temsilcisidir” dedi.

Kutsal Efkaristiya’nın ardından, İzmir Başepiskoposu hem Peder Gabriel’in Buca’daki görevine başlamasından hem yeni rahibelerin evinin açılışından sevinç duyduğunu söyledi. Bedenleşmis Söz (Verbo İncarnato) Cemaati’nden, İzmir’den önce 2,5 yıl boyunca Trabzon’da oturan Paraguaylı rahibe Gloriosa ve İtalya’dan gelen Arjantinli rahibe Sonsoles’i sıcak bir şekilde karşıladı ve onlara ‘hoş geldiniz’ dedi. Hem rahibelere hem de Peder Gabriel’e birer ikona hediye etti.

Türkiye’nin Verbo İncarnato Başrahibesi Nazaret ve rahibe Maria Trabzon’dan bu törene katılmak için geldiler. Ayrıca rahibe Maria org çalarak ve dört rahibe muhteşem bir şekilde ilahilerle ayine renk kattılar.

Ayin bittikten sonra tören alayı ile herkes birlikte kiliseden çıkarak bahçenin arka tarafında yer alan ve restore edilen rahibelerin evine gittiler ve Başepiskopos yeni rahibe topluluğunun evini takdis etti.

Sağda Rahibe Gloriosa ve solda Rahibe Sonsoles

Törenden sonra kilisenin bahçesinde ikram verildi ve ayine gelenler uzunca bir süre keyifli sohbet etme fırsatı buldular.

(SAT-7 TÜRK/İZMİR-Nathalie Ritzmann)

https://haber.sat7turk.com/izmirde-yeni-rahibeler-topluluguna-hos-geldiniz-karsilamasi/