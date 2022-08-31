Dışişleri Bakanı Babayan: “Artsakh’ın Azerbaycan içinde tek bir geleceği var o da soykırım”

Artsakh Dışişleri Bakanı Davit Babayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev’in iddialarına yanıt verdi. Babayan Artsakh’ın Azerbaycan içinde tek bir geleceği olduğunu ve bunun Ermenilerden arındırılması, yıkım ve soykırım olduğunu ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev’in, ‘Azerbaycanlıların ve Ermenilerin bir ülkenin vatandaşları olarak yan yana yaşayabileceklerine’ ilişkin iddialarını hatırlatan Babayan, her şeyden önce, Ermeniler ve Azerbaycanlıların yalnızca üçüncü bir ülkenin içinde birlikte yaşayabileceğini ve bu ülkelerin Rusya, ABD, İsviçre ve başka ülkel olabileceğini belirtti.

Babayan “Bizde böyle örnekler var, ama Azerbaycan her şeyi öyle yapıyor ki üçüncü bir ülkede bile Azerbaycanlılar Ermenilere düşmanca davranıyor ve bunu biz çeşitli ülkelerde görüyoruz. Ancak bu durumda Artsakh ve Azerbaycan’dan bahsediyorsak, o zaman biz Azerbaycan’ın bir parçası olamayız, çünkü Artsakh’ın Azerbaycan’ın bir parçası olarak tek bir geleceği var: Ermenilerden arındırılması, yıkım ve soykırım.” sözlerine ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu