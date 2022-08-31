Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış kararı: Çalışmalar güçlendirilecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı üçlü zirve sonrası yaptığı açıklamada, “Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasına ilişkin temel çalışmaları güçlendirme konusunda mutabık kaldık” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlediği üçlü zirve sona erdi. Üçlü zirvenin ardından basın açıklaması yapan Michel, “Bugün, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki devletlerarası ilişkileri düzenleyen barış anlaşmasında ilerleme sağlanması için temel çalışmaları güçlendirme konusunda mutabık kaldık ve dışişleri bakanlarına taslak metinler üzerinde çalışmak üzere bir ay boyunca bir araya gelmeleri talimatını verdik” dedi.

“Görüşmeler, Güney Kafkasya’daki son olaylar ve AB ile iki ülke arasındaki ilişkilere odaklandı”



Azerbaycan, Ermenistan ve AB’nin üçlü formatta 4’üncü toplantısını gerçekleştirdiğini belirten Michel, “Görüşmeler, Güney Kafkasya’daki son olaylar ve AB ile iki ülke arasındaki ilişkilere odaklandı. Toplantımız açık ve verimli geçti, bunun için her iki lidere de teşekkür etmek istiyorum. Gündemimizde olan tüm konulara baktık” diye konuştu.

Bir sonraki zirve kasım ayında Brüksel’de



Son toplantıda varılan anlaşmaların ileriye dönük olumlu adımlar olduğunu belirten Michel, görüşmede sınır belirleme ve bölgede istikrarlı bir durum sağlamak için en iyi şekilde ilerlemenin tüm yönlerinin gözden geçirildiğini ve ayrıca komisyonun bir sonraki toplantısının kasım ayında Brüksel’de yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

Ulaşım ve iletişim hatlarının sağlanması konusundaki ilerlemeleri gözden geçirdiklerini ifade eden Michel, “AB, uzun vadeli sürdürülebilir bir barışa yönelik desteğini daha da güçlendirmeye hazır. AB ayrıca her iki ülkenin ve halklarının refahı için ekonomik kalkınmanın gelişmesine destek vermeye devam edecek” dedi.

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