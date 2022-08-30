Yunanistanlı gazeteci Türkiye’den sınırdışı edildi

Yaklaşık 20 yıldır Türkiye haberleri yapan ve bir süre Türkiye’de yaşayan Yunanistanlı gazeteci Evangelos Areteos, Türkiye’den sınır dışı edildiğini açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Evangelos Areteos, Perşembe günü saat 18:00’de Brüksel’den İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına indiğini belirtti. Burada kendisini polislerin karşıladığını ve sohbet adı altında yaklaşık 7 saat sorgulandığını belirten Areteos, sorgunun ardından cuma günü 09:40 uçağıyla geldiği Brüksel’e gönderildiğini açıkladı.

Areteos, sınır dışı edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sekiz yıl boyunca Türkiye’de yaşadığım, seyahat ettiğim ve çalıştığım yirmi üç yılın ardından, Türk makamları kamu düzeni gerekçesiyle beni sınır dışı etmeye ve geri dönmemi yasaklamaya karar verdi. Beni havaalanında, -şaşkınlığımı da hoş görüp, nazik ve anlayışlı davranarak- tuttukları gece sordukları sorulardan anladığım kadarıyla ana neden, Türkiye’nin güneydoğusuna ve 2015 yılında Suriye’nin kuzeyine yaptığım bir seyahat ile Türkiye’nin geri kalanına yaptığım yolculuklardı. Bunun yanı sıra, Türk devletinin şüpheli gördüğü kişilerle olan temaslarım ve bölgedeki gelişmeleri takip eden bir WhatsApp grubu aracılığıyla edindiğim, Suriye’nin kuzeyindeki Kürt faaliyetleriyle ilgili cep telefonumdaki fotoğraflar. Her haberci ve gazeteci gibi ben de bu tür haber ve fotoğrafların alıcısı olmuş oldum”

Areteos şöyle devam etti:

“Seyahatlerimi ve toplantılarımı asla saklamadım. Ne de olsa, ilgili Türk ajansından kart almış akredite bir gazeteciydim. Sadece Güneydoğu Anadolu’da değil, ülkenin dört bir yanında yaptığım bu gezilerde, yıllar boyunca çalıştığım medyada yayınlanan günlük raporlar hazırladım. Bu sayede, Türkiye’de resmi olarak akredite edilmiş bir gazeteci olarak ele aldığım siyasi gelişmeler ve dış politika konularının yanı sıra ülkedeki toplum ve sosyal değişimlere odaklanan iki kitap ve bir dizi analiz yazdım. Muhafazakâr vatandaşlar ve seçmenlerden Kürtlere, kadın modasından müziğe kadar tüm bu toplumsal değişim yelpazesi, Türkiye’yi daha iyi anlamak için her zaman anahtar olarak gördüğüm konulardı.”

Areteos mesajında şu ifadelere de yer verdi:

“Mesleki hayatıma yön vermesi gerektiğini düşündüğüm temel ilke, Yunan ve Kıbrıs medyasında çalışan bir gazeteci olarak Türkiye’nin daha objektif bir resmini Yunanistan ve Kıbrıs’a elimden geldiğince aktarmaktı. Kötülemeler, basitleştirmeler ve önyargılardan uzak. Barışa hizmet ettiğime ve bu ülkelerle Türkiye arasında iyi ilişkiler geliştirmek için üzerime düşeni yaptığıma dair derin bir inançla. Ve siyasi inançları ve geçmişleri ne olursa olsun, ülkeye ve tüm insanlarına derin bir saygı ve sevgiyle.”

Arateos mesajında “Türk makamlarının kararını anlayamıyorum, bu beni derinden üzen ve kendimi sürgün gibi hissetmeme neden olan bir şey. Türk devlet yetkililerinin bir noktada kararlarından dönecekleri umuduyla, uzaktan da olsa Türkiye’yi takip etmeye ve aynı inançla çalışmaya devam edeceğim” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu