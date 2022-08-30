SURP EÇMİADZİN’E İTHAFEN EDEBİYAT VE MÜZİK ETKİNLİĞİ

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’nin takdisiyle, Kınalıada S. Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde, 29 Ağustos 2022, Pazartesi, saat 21:30’da, Surp Eçmiadzin’e ithafen edebiyat ve müzik etkinliği düzenlendi. Nersesyan Korosu’nun düzenlediği etkinlikte, sanatçı Aram Gostanyan sahne aldı.

Etkinlik, Marmara Gazetesi genel yayın yönetmeni ve İstanbullu Ermeni aydın Rober Haddeciyan’ın “Sırpaluys Myuron yev Gragaranı” adlı kitabından alıntılarla hazırlandı.

Organizasyona Adalar din görevlisi Üstrahip Harutyun Damadyan, Diyakos Levon Kuyumcuyan, Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi vakfı yönetim kurulu üyeleri, Nersesyan Korosu üyeleri, Liza Çolakoğlu önderliğinde Gazturman Gayan belletmenleri ve sanatsever halk katıldılar.

Aram Gostanyan katılımcıları selamlayarak yaz sezonu kültürel çalışmaları ve mevcut tören hakkında kısa bilgiler verdi.

Törenin sonunda, Üstrahip Harutyun, Patrik Hazretleri’nin, Aram Gostanyan’ın yanı sıra katılan tüm gönüllülere takdislerini iletti.

Üstrahip Harutyun daha sonra neden bu törenin Eçmiadzin’e ithaf edildiğini anlattı: “Haziran ayında üstrahip takdis edildiğinde ve Katolikos Hazretleri kendisine haç-madalyon hediye ettiğinde İstanbul’daki hizmet alanında her zaman Katolikosluk Makamı’nın varlığını hatırlatmamı emretti” dedi. Bu noktadan yola çıkarak Aram Gostanyan ile böyle bir tören planladılar ve Patrik Hazretleri’nin kutsamalarını aldıktan sonra çalışmaya başladılar.

Törenin odak noktası, 1996 yılındaki Myuron kutsaması vesilesiyle Ermeni Kilisesi ile ilgili yazılmış çok sayıda yazının derlendiği Rober Haddeciyan’ın eseriydi.

“Kutsal Nur”un dünyanın her yerindeki cemaatimiz mensuplarına ulaşmasını ve onların Ermeni Kilisesi’nin bağrında ışığın anlamını bulup geleceğe yönelmesini diledi. Bu vesileyle katılımcılara hediyeler verdi.

Son olarak tüm katılımcılar “Hayrabedagan Orhnerk”i söyleyerek Katolikosluk Makamı’na, Katolikos Hazretleri’ne, tüm Patriklik makamlarına, İstanbul Ermeni Patrikliği’ne ve Patrik Hazretleri’ne dua ettiler.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad