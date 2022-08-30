Müzik ile zinayı ilişkilendiren sözde hoca mide bulandırdı: 2 yaşındaki çocuk bile…

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FM TV kanalında skandal sözler… Hoca olduğunu iddia eden Mehmet Akdemir, “İnsan müzikle uğraştığı zaman şeytan omuzlarına çıkar vurmaya başlar. İnsanı zinaya iter. 2 yaşındaki çocuk bile müzik dinlediğinde hareketlenmeye başlıyor” dedi.

Sözde hocalar çocukları hedef almaya devam ediyor. Dün Şanlıurfa’da kız çocuklarının kıyafetleri için akılalmaz yorumlar yapan Mevlana Halid Camii imamı Mehmet Şükrü Dörtbudak’ın ardından bir başka sözde din adamı da sapkın ifadeler kullandı.

“ŞEYTAN OMUZLARINA ÇIKIP VURMAYA BAŞLAR”

Kamuoyunda İsmailağa Cemaati adlı dini grupla ilişkilendirilen ancak İsmailağa tarafından bağlantısı reddedilen Masum Bayraktar adındaki sözde hocanın sahibi olduğu FM TV’de (Fatih Medreseleri TV) pes dedirten ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

Adının Mehmet Akdemir olduğu öğrenilen ve hoca olduğunu iddia eden bir kişi, müziğin zinayı çağrıştırdığını belirterek, “İnsan müzikle uğraştığı zaman şarkıcıları türkücüleri dinlediği zaman, şeytan omuzlarına çıkar vurmaya başlar. Hatta 2 yaşındaki çocuk bile müzik dinlediğinde hareketlenmeye başlıyor” dedi.

https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/muzik-ile-zinayi-iliskilendiren-sozde-hoca-mide-bulandirdi-2-yasindaki-cocuk-bile-7337024/