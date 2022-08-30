Ermeni yönetmenin “Amerikan İyi Samiriyeliler” belgeseli ödül almaya devam ediyor

“Amerikalı İyi Samiriyeliler” filmi galibiyet serisini sürdürüyor ve bu kez başka bir Amerikan “Accolade Global Film Yarışması”nda zafer elde ederek “MERIT ÖDÜLLERİ” (AWARDS OF MERIT) ödülüne layık görüldü.

“Man Pictures Production” şirketinin ürettiği filmin yönetmeni Ara Mnatsakanyan, senaristi Amber Carlins (ABD), yapımcısı Manvel Saribekyan, kameramanı ise Aşot Mkrtçyan.

Hıristiyan halkların çocuklarını tamamen yok olmaktan kurtaranların anısına ithaf edilmiş filmde Amerikalı yazar-soykırım uzmanı ve diğer bağımsız araştırmacılar, 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda (bugünkü Türkiye) gerçekleştirilen soykırımların ve Amerikalı hayırseverlerin organize ettiği yardımların detaylarını ortaya koyuyor.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın desteği ve Ermenistan Ulusal Film Merkezi’nin sağladığı bütçe ile çekilen “Amerikan İyi Samiriyeliler” filmi “Sınır Tanımayan Belgeseller” uluslararası film festivalinde zafere ulaşmıştı.

Ermenistan Kamu Radyosu