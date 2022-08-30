Ermeni milletvekili: “Türkiye, Ermenistan ile normalleşme sürecini Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerine bağlıyor”

Ermenistan Parlamentosu’nun “Sivil Sözleşme” Partisi milletvekili Arsen Torosyan, Ermenistan-Türkiye normalleşmesine ılımlı bir iyimserlikle yaklaşmanın gerekli olduğunu düşünüyor.

Armenpress muhabirinin “Şimdiki Ermenistan-Türkiye normaleşme sürecini nasıl buluyorsunuz? Bir ilerleme görüyor musunuz?” sorusuna yanıt veren iktidar partisi milletvekili Torosyan, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin on yıllardır devam eden, ancak fiilen bir sonuca varamayan normalleşme deneyimini dikkate alarak, bu süreçte büyük, olağanüstü beklentilere gerek olmadığını söyledi.

“Türkiye’den son zamanlarda yapılan üst düzey açıklamalar, Türkiye’nin Ermenistan-Türkiye ilişkilerini doğrudan Ermenistan-Azerbaycan ilişkileriyle bağladığını gösteriyor. Önkoşulsuz vs. dedikleri doğru ama bence önkoşul kelimesi çok yapay bir şekilde siyaset gündemimize veya söylemimize girdi, o kelime pek uygun değil. Ancak organik olarak birbirine bağlı iki devlet olan Türkiye ve Azerbaycan, gündemlerini ortaklaşa ilerletiyor. Şimdi Azerbaycan Türkiye’yi talep edebilir, zorlayabilir veya kendi çıkarlarını hesaba katabilirse bu iki sürecin (Ermenistan-Türkiye ve Ermenistan-Azerbaycan) birlikte gelişeceği veya gelişemeyeceği ortaya çıkıyor.” dile getirdi.

Torosyan’a göre bu Ermenistan ve Türkiye arasında anlaşmaya varıldığında (örneğin taraflar, Ermenistan ve Türkiye’yi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varmışlar), yavaş yavaş olma ve hatta olmama gerçeğiyle kanıtlanıyor.

Milletvekili, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinde Türkiye’nin öngördüğü süreç gerçekleşene kadar anlaşmaların bile askıda alındığını düşünüyor.

Muhalefetin Ermenistan-Türkiye sınırının açılmasının Türkiye için Ermenistan’dan daha faydalı olduğu ve bu nedenle Ermenistan’ın sınırın açılmasına karşı çıkması gerektiği tezine de değinen Torosyan, “Böyle değil, Ermenistan-Türkiye sınırının açılmasına daha çok ihtiyacımız var ve tam tersi olsaydı, Türkiye sınırı çok daha önce açardı.” sözlerine ekledi.

Torosyan, Türkiye’nin çok sayıda iletişim rotasına sahip olduğunu ve Ermenistan sınırının kapalı kalması halinde o ülkenin bundan ne ekonomik ne de siyasi olarak bir şey hissetmeyeceğini kaydetti.

Devletin hayati sorunlarını çözmek için herhangi bir ek yolun çok gerekli olduğu zor jeopolitik durumu dikkate alarak Ermenistan’ın Türkiye sınırının açılmasına daha fazla ihtiyacı olduğunu iddia eden Torosyan, “Şimdi dünyada bir gıda krizi olacağını tahmin ediyorlar ve sadece söylemiyorlar, bir gıda krizi olduğunu görüyoruz. Yani Ermenistan-Türkiye sınırının açılması ve ilişkilerin nomalleşmesin bizim için gerekli.” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/30/Ermeni-milletvekili-T%C3%BCrkiye-Ermenistan-Azerbaycan/236319