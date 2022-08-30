Ege’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Hande NAYMAN- Burak GEZEN- Cavit AKGÜN- Burhan CEYHAN- Fatih Emrah ERDOĞAN- Ersan ERDOĞAN- Ramazan ÇETİN- Feyzi DAVULCU/DHA

İzmir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’ncü yıl dönümü resmi törenle kutlandı. Kutlamalara katılanlar, ellerindeki Türk Bayrakları ile yıl dönümü coşkusuna ortak oldu. Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören, Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı. Vali Yavuz Selim Köşger, makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda resmi geçit töreni düzenlendi. Törene Vali Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Kemal Yeni, milletvekilleri, siyasi parti başkanları, üniversite rektörleri, idari ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajı okundu. Daha sonra Üsteğmen Yusuf Eldemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla günün anlam ve öneminin belirten konuşma yaptı. Kutlamalar, resmi geçit ile son buldu.

1922 YAZARAK ZEYBEK OYNADILAR

Bornova ilçesindeki kutlamaların adresi ise Şehir Stadı oldu. Bornovalılar 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılını zeybek coşkusuyla kutladı. Aralarında Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve eşi Ufuk İduğ’un bulunduğu tamamı gönüllü 400 kişi, Bornova Şehir Stadı’nın zeminine 1922 yazarak zeybek oynadı. Yaklaşık 2 hafta boyunca zeybek figürlerini Bornova Belediyesi Halk Oyunları topluluğuna bağlı hocalardan öğrenen gönüllüler, izleyenlere coşku yaşattı.

KIYI EMNİYETİ’NDEN BOĞAZDA GÖSTERİ

Çanakkale’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda saat 10.00’da çelenk töreni düzenlendi. Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Vali Aktaş, valilik binasında tebrikleri kabul etti. Kutlama programı ise saat 11.00’de Kordon Boyu’nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri ise Çanakkale Boğazı’nda su gösterisi yaptı. Vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile Zafer coşkusunu yaşadı.

Törende konuşan Binbaşı Evren Bal, “Tarihimizin önemli dönüm noktalarından olan bu zaferle, sadece vatan topraklarının düşmandan kurtarılmasını sağlanmamış Anadolu’nun Türk yurdu olduğu tescillenerek Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinin temelleri atılmıştır” dedi.

Tören, resmi geçidin adından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunması ile sona erdi.

MUĞLA’DA TÖREN CUMHURİYET MEYDANI’NDA YAPILDI

Muğla’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Atatürk Anıtı’na Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün çelenk bıraktı. Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve vali yardımcılarının katıldığı törende, Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Türk bayrağının göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Muğla Valiliği’nde tebriklerin kabulüyle tekrar Cumhuriyet Meydanı’nda geçildi. Burada Vali Orhan Tavlı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün askeri birliklerin ve halkın bayramını kutladı. Bir kez daha saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Yüzbaşı Mahmut Sarı yaptı. Şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından sporcular tören geçişi yaptı. Tören, jandarma komandoların sis bombaları eşliğinde sunduğu gösteri uzun süre izleyenlerden alkış aldı.

AYDIN’DA DA COŞKUYLA KUTLANDI

Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları valilik önündeki Atatürk Anıtı’na Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Garnizon Komutanı Personel Albay Hakkı Haktan Armağan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından konulmasıyla başladı. Törene AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, daire müdürleri, siyasi il başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Ardından Piyade Üsteğmen Ümit Seyfettin Özden’in günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından valilik makamına geçildi. Vali Aksoy ve Garnizon Komutanı Armağan makamda protokolü kabul ederek, bayramını kutladı.

BALIKESİR

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü, Balıkesir’de de törenle kutlandı. Kutlamada ilk olarak Kuvayimilliye Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Garnizon Komutanı ve 9’uncu Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Vali Hasan Şıldak, Kuvayimilliye Salonu’nda tebrikleri kabul etti. Kutlamalar daha sonra Kuvayimilliye Meydanı’nda protokolün halkı selamlamasıyla devam etti. Tekrar saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Hava Piyade Albay Rasim Süt, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferinin anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Türk bayraklarının coşkuyla dalgalandığı törende daha sonra öğrenciler tarafından şiir, Balıkesir Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bandosu’nun gerçekleştirdiği müzik dinletisi ile devam etti. Kutlamalar, geçit töreni ile sona erdi.

KOMANDOLARIN GÖSTERİSİ ALKIŞ ALDI

Manisa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine komandoların gösterisi damga vurdu 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü nedeniyle Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende komandoların gösterisi alkış aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki Milli Egemenlik Anıtı önünde tören düzenlendi. Manisa Valiliği, garnizon komutanlığı ve büyükşehir belediye çelenklerinin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören son buldu. Tören Manisa Valiliği önünde düzenlenen etkinlikler ve spor gösterileri ile devam etti. Halk oyunları gösterisi ardından komandoların yaptığı silahlı gösteri ve yakın savunma dövüşü gösterisi büyük alkış aldı.

Törene Manisa Valisi Karadeniz’in yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, İsmail Bilen, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa İl Jandarma Komutanı Zafer Tombul, Manisa 1’inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, kurum müdürleri, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

DENİZLİ

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun yaşandığı bir başka şehir Denizli oldu. Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümü nedeniyle Denizli Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Törene, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ile Bağımsız Milletvekili Haşim Teoman Sancar ve diğer protokol üyeleri katıldı. Vali Atik ve Başkan Zolan’ın Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Valilik makamında askeri erkan, daire müdürleri, kuruluş temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla tebrikat yapıldı. Daha sonra Valilik önünde devam eden törende Vali Atik ve Başkan Zolan, askeri araç üzerinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda vatandaşların bayramını kutladı. Törende şiirler okunup, halk oyunları gösterisinin ardından askeri geçit töreniyle sona erdi.

Babadağ ilçesine kaymakam olarak atanan ve görevine dün başlayan Türkiye Ermeni toplumundan Berk Acar (27) ise buradaki 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine katıldı. Törende Acar ve Belediye Başkanı Ali Atlı, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sona erdi.

UŞAK

Uşak’ta ise 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü nedeniyle kutlamalar 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda gerçekleştirildi. Törene, Vali Turan Ergün, Ak Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, protokol üyeleri, gaziler ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Valilik ve belediye çelenklerinin Atatürk Anıtı’na bırakılmasıyla başlayan törende, Vali Ergün ve Belediye Başkanı Çakın hazır bulundu. Halk oyunları gösterisi ve şiir dinletisinin yanı sıra programda İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından mehter gösterisi gerçekleştirildi. Kutlamalar, Vali Ergün’ün makamında tebrikleri kabul etmesiyle sonlandı.

Milliyet Gazetesi