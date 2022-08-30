Dubai’de Ermeni satranç oyuncusu Aram Hakobyan’ın galibiyet serisi devam ediyor

Ermenistan’ı temsil eden satranç oyuncuları 22. Dubai Açık Satranç Uluslararası Turnuvasında performanslarına devam ediyor.

Ermenistan temsilcilerinden Aram Hakobyan üst üste üçüncü galibiyetini kutlarken Samvel Ter-Sahakyan ise maçı tekrar beraberlikle tamamladı.

ABD’yi temsil eden eski Ermenistan Erkek Satranç Takımı üyesi Vladimir Hakobyan da performanslarına başarıyla devam ediyor.

22. Dubai Açık Satranç Uluslararası Turnuvası İsviçre turnuva sistemiyle yapılır. Turnuvaya dünyanın farklı ülkelerinden 171 satranç oyuncusu katılıyor. Turnuva 4 Eylül’de sona erecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/30/Dubai-Ermeni-satran%C3%A7-Hakobyan/236317