Azerbaycan’dan “Kayıp 3 bin 890 Azerbaycanlı için Ermenistan’a baskı yapılsın” çağrısı

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 1. Karabağ Savaşı’nda kayıp olan 3 bin 890 Azerbaycanlının akıbetinin açığa kavuşturulması için uluslararası kamuoyuna Ermenistan’a baskı yapma çağrısında bulundu. Ruslan Rehimov Bayramov, Twitter hesabından “Bugün Dünya Kayıplar Günü. Ermenistan’ın saldırganlığı sonucu yaklaşık 30 yıldır kayıp olan 3 bin 890 Azerbaycanlının akıbeti bilinmiyor. Uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesi için Ermenistan’a uluslararası baskı yapılması çağrısında bulunuyoruz.” paylaşımında bulundu. AA