“Armenia” uluslararası müzik festivali Yerevan’da düzenlenecek! Birçok ünlü sanatçı da gelecek

- “Armenia” Uluslararası Müzik Festivali 3 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Yerevan’da düzenlenecek. Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrası ve Avrupa Kültürel Destek Fonu (EUFSC), klasik müzik severlere harika müzisyenlerin performansı ve dolu bir ikili set sunmak için bir kez daha güçlerini birleştirdi. Ermenistan Ekonomi Bakanlığı, festivalin düzenlenmesini desteklemektedir.
Festivalde 7 senfonik konser akşamı yer alıyor. İlk konser, Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrası’nın yeni konser sezonunun başlangıcı olarak 3 Eylül’de gerçekleşecek. Akşam ise dünyaca ünlü çellist Gauthier Kapuson sahne alacak.
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