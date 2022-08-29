Yunanistan’dan S-300’lü taciz

NATO müttefiki Yunanistan’ın Ege’deki Türk jetlerine radar kilidi attığı belirtilirken Ankara, Yunan S-300’lerinin aktif kullanımda olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Yunanistan’a ait S-300 hava savunma sisteminin de Türk jetlerine radar kilidiyle tacizde bulunduğunu açıkladı.

MSB kaynaklarının verdiği bilgiye göre Yunanistan’ın Girit Adası’nda konuşlu S-300 hava savunma sistemlerinin hedef takip ve füze güdüm radarları, 23 Ağustos’ta Rodos Adası’nın batısında uluslararası hava sahasında 10 bin feet irtifada keşif görevi icra eden Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı F-16 savaş uçaklarına kilitlendi. F-16’lara yönelik radar kilitlenmesinin uzun süre devam ettiği, buna karşın Türk jetlerinin planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndüğü bildirildi.

MSB, 23 Ağustos’ta Doğu Akdeniz’de, 24 Ağustos’ta ise Ege Denizi’nde NATO görevi yapan Türk F-16’larının, Yunanistan’a ait F-16’lar tarafından radar kilidiyle taciz edildiğini açıklamıştı. S-300’lerle yapılan tacizin geçen salı yaşanmasına karşın olay dün duyuruldu.

Yunan devlet televizyonu ERT ise Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarının S-300’lere yönelik radar kilidi iddiasını reddettiğini bildirdi.

‘AKTİF KULLANIMDA’

MSB kaynakları, Rus yapımı S-300’lerin Türk F-16’larına radar kilidi atmasının, Yunanistan’ın elindeki S-300’leri aktif olarak kullandığını ortaya koyduğunu da belirtti. NATO müttefiki bir ülkenin savaş uçaklarına radar kilidi atılmasının, NATO angajman Kuralları’na göre “düşmanca hareket” sayıldığını kaydeden bakanlık kaynakları, “Yunanistan’ın müttefiklik ilkelerine aykırı davrandığı, Batı ülkelerinin de bu konuda çift taraflı politika sergilediği” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından ABD başta olmak üzere NATO ülkelerinin tavrını anımsatan bakanlık kaynakları, Yunanistan’ın S-400’ün bir önceki versiyonu olan S-300’ü 23 yıl önce aldığına dikkat çekti.

İLK DENEME 2013’TE

Yunanistan’ın S-300 alımı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin (GKRY) neden olduğu bölgesel krizin çözümü için bulunan formül sonucu gerçekleşmişti. Yunanistan’ın elindeki Rus S-300 füzeleri, 1997’de ilk olarak GKRY tarafından satın alındı ancak Türkiye, bu alıma sert tepki gösterdi. ABD ve Avrupa Birliği’nin de Ankara’nın tepkisine katılması üzerine GKRY, S-300’leri Yunanistan’a kiraladı. Yunanistan, 1998’de Girit Adası’na konuşlandırdığı S-300’leri 2007’de tamamen satın aldı. Atina, Girit’teki S-300’leri 2013’e kadar hangarda bekletti. Yunanistan, S-300 sistemlerini Aralık 2013’te “Beyaz Kartal” tatbikatında Girit’te NATO’nun füze test tesislerinde ilk kez denedi ve atış testlerini yaptı. 2015’te ABD’nin isteğiyle Girit’teki S-300’lerin İsrail uçaklarının kaçınma manevrası için kullanıldığı iddia edildi ancak Yunanistan bu iddiaları yalanladı. Yunan S-300’leri; Kasım 2020’de ABD, Almanya ve Hollanda’nın da katıldığı tatbikatta operasyonel duruma getirilerek karşı manevra denemesinde kullanıldı.

Cumhuriyet Gazetesi