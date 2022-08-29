Kabilesinin son ferdiydi, 26 yıldır yalnız yaşayan ‘Çukur Yerlisi’ öldü

Brezilya’da kabilesinin geri kalanı soykırıma uğradıktan sonra insanlarla temas kurmayı reddedip 26 yıldır yalnız yaşayan ‘Çukur Adam’ ölü bulundu.

NTV’nin haberine göre, Brezilya’nın batısındaki Amazon’daki Rondonia eyaletindeki Tanaru Yerli Bölgesi’nin tek sakini olan ve adı bilinmediği için ‘Çukur Yerlisi’ olarak isimlendirilen adam ölü bulundu. Tanaru halkının geri kalanı 1970’lerden itibaren çeşitli saldırılar esnasında katledilmişti.

26 yıldır yalnız yaşayan yerli, etrafında bazılarında keskin kazıklar bulunan derin çukurlar inşa ettiği için “Çukur Adam” olarak adlandırıldı. Modern dünya ve insanlarla temasa geçmeyi reddeden adam hakkında ise çok az şey biliniyordu. Yerli adam, 23 Ağustos’ta samandan yaptığı kulübesinin dışındaki hamakta ölü yatarken bulundu.

2018’DE BELGESEL EKİBİ GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

60 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve gerçek ismi bilinmeyen Amazon yerlisi, 2018’de şans eseri Vincent Carrell ve belgesel ekibi tarafından görüntülenmişti.

Diğer taraftan Tanaru bölgesi, Brezilya’nın en şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelerinden birinde, küçük bir orman adasını oluşturuyor. Sığır yetiştiricileri tarafından ağaçlarının büyük bir kısmı katledilen bölge altın madencilerinin de uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Bölge topraklarının korunması amacıyla kurulan Survival adlı derneğin Araştırma ve Savunuculuk Direktörü olan Fiona Watson, “Hiçbir yabancı, bu adamın adı ve kabilesi hakkında pek bir şey bilmiyordu. Ancak, onun ölümüyle halkının soykırımı tamamlanmış oldu. Çünkü bu gerçekten bir soykırımdı. Toprağa ve servete aç sığır yetiştiricileri tarafından bütün bir halk kasıtlı olarak yok edildi” dedi.

Watson sözlerine şöyle devam etti:

“Dünya çapında yerli halklara sömürgecilik ve ticaret adına uygulanan korkunç şiddeti ve zulmü, aynı zamanda direnişlerini de sembolize etti. Hayatında ne tür dehşetlere tanık olduğunu ve kabilesinin geri kalanı öldürüldükten sonraki yalnızlığını ancak hayal edebiliyoruz. O, tüm temas girişimlerine kararlılıkla direndi ve sadece yalnız kalmak istediğini açıkça belirtti.”

Watson, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve tarım ticareti müttefiklerinin tüm yerli halkları yok edilene kadar “Çukur Adam”ın hikayesinin tekrar edeceğini söyleyerek uluslararası toplumdan yardım istedi.

Amazon yerlilerine yardım amacıyla kurulan Halkların İnsan Hakları Gözlemevi (OPI), Tanaru rezervinin yerli soykırımının bir anıtı olarak kalıcı olarak korunması çağrısında bulundu.

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