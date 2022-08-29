İlk Ermeni kaymakam Berk Acar, görevine başladı

Denizli’nin Babadağ ilçesine kaymakam olarak atanan, Türkiye Ermeni toplumundan Berk Acar, görevine bugün başladı.

DUVAR – Geçen yıl girdiği kaymakamlık sınavını kazanan ve Denizli’nin Babadağ ilçesine atanan 27 yaşındaki Berk Acar, görevine başladı. Acar, sabah saatlerinde ilçeye gelerek görevine başladı. İlk olarak Denizli Valisi Ali Fuat Atik’i makamında ziyaret eden Acar, daha sonra görev yerine döndü.

Acar, Türkiye Ermeni toplumundan Cumhuriyet tarihinde ilk resmi görev alan kişi oldu.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden 2020 yılında mezun olan Acar, avukatlık stajını Şişli’deki hukuk bürosunda tamamladı. Berk Acar, daha sonra 110’uncu dönem kaymakamlık sınavlarına girdi. Geçen yıl yapılan yazılı sınavları başarıyla tamamlayan Acar, mülakatın ardından Denizli’nin Babadağ ilçesine kaymakam olarak atandı. (HABER MERKEZİ)

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