Ermenistan ve Rusya Genelkurmay başkanları Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin reform sürecini görüştü

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Edvard Asryan, Rusya’ya yaptığı çalışma ziyareti çerçevesinde Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile bir araya geldi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Gerasimov, Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak atanmasından dolayı Edvard Asryan’ı tebrik etti ve kendisine Ermenistan Cumhuriyeti’nin yararına verimli çalışmalar diledi.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, Rus mevkidaşına Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki son gelişmeleri, Artsakh’ta kaydedilen gelişmeleri ve mevcut durumu ile ilgili bilgi verdi.

Görüşmede Ermeni-Rus askeri işbirliğine ilişkin bir dizi konu ele alındı. Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonuna ve reformların gidişatına atıfta bulunuldu.

Bölgesel güvenlikle ilgili konular da ele alındı.

Ermenistan Kamu Radyosu