Erbil’in yaklaşık 100 yıl önce açılan ilk okulu müze olarak hizmet veriyor

Irak’ın Erbil kentinde 1926’da açılan ve 77 yıl boyunca eğitim kurumu olarak hizmet veren kentin ilk okulu son 10 yıldır müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

Heman Hussein Yaseen, Emrah Akbulak, Bekir Aydoğan

Yaklaşık 100 yıl önce tarihi Erbil Kalesi’nde kurulan ve biri sene sonra bugünkü kale yakınlarındaki yerine taşınan Ula Okulu, kentin modern anlamda ilk okulu olarak biliniyor.

Okul, kent mimarisine uygun duvarları ve küçük bahçesiyle ilk bakışta dikkatleri üzerine çekiyor.

Müzenin bir bölümünde ise bu okulda eğitim gören öğrenciler ile ders veren öğretmenlere ait eşyalar ve el yazıları bulunuyor.

Okulda 2003’e kadar eğitim devam etti

Erbil Eğitim ve Arşiv Müzesi Müdürü Ümid Berzenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil Ula İlkokulunun 1926’da Erbil Kalesi üzerinde kurulduğunu belirtti.

Berzenci, “Bu okulda Kürt, Türkmen, Arap, Ermeni ve Yahudi öğrenciler hep birlikte eğitim görüyordu.” dedi.

Okulda 2003’e kadar eğitimin devam ettiğini aktaran Berzenci, binanın daha sonra 7 yıl boyunca kullanılmadığını söyledi.

“Orta Doğu’da nadir müzelerden biri”

Iraklı yetkili, “Yazar İsmail Berzenci, Eğitim Bakanlığına bir öneride bulunuyor ve buranın müze ve eğitim arşiv yeri olmasını istiyor. Burası, Orta Doğu’da nadir müzelerden biri. Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) bir ilk.” ifadelerini kullandı.

Okulda 13 oda bulunduğunu belirten Berzenci, ayrıca tarihi belge ve kitaplardan oluşan arşiv odalarında, müdür ve öğretmenlere ait eşyalar ve kitapların da yer aldığını aktardı.

Berzenci, “Daha sonra bir çağrıyla bu kurumda eğitim gören öğrencilerin çocukları ve torunları da onlara ait eşyaları buraya bağışlamıştır. Odalara baktığınızda, eğitimin ne kadar önemli olduğunu ifade edebilirsiniz.” diye konuştu.

Türkmen Bakan da bu okulda eğitim görmüş

IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf da bu okulda eğitim görenlerden biri.

Maruf, bir “tarih” olarak nitelediği okulun “birlikte yaşamın nişanesi” olduğunu söyledi.

Türkmen Bakan, “1972’de bu okula başladım ve 6 yıl burada eğitime devam ettim. Öğretmenler, öğrenci ve eğitime ciddi önem veriyordu. Kontrol edilmek üzere günlük ödevler veriliyordu. Eğer öğrenciler ödevleri yerine getirmeseydi aileleriyle görüşülüyordu.” diye konuştu.

Bu okuldaki öğrenci ve öğretmenlerle çok anısı olduğunu söyleyen Maruf, “İlk eğitimimi aldığım bu yeri ayda bir kere ziyaret ediyorum ve okulumla gurur duyuyorum.” dedi.

https://www.aa.com.tr/tr/kultur/erbil-in-yaklasik-100-yil-once-acilan-ilk-okulu-muze-olarak-hizmet-veriyor/2671535