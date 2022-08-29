Bu milleti tanımıyorlar

Batılı emperyalistler (ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya), Rusya’ya karşı oynadıkları oyunu, bu kez Türkiye’ye karşı oynamak istiyorlar. Ukrayna’nın yerine de eskiden beri sürekli kullandıkları Yunanistan’ı şamar oğlanı olarak seçmişler.

Akılları sıra, tavşana kaç tazıya tut diyecekler.

Yunanistan kurulduğu günden beri genişliyor, bu amaçla yürüttüğü sinsi politikalarla topraklarını üç katına çıkardı. Bütün bu kepazelikleri işlerken de ne hak tanıyor ne hukuk.

Her zaman olduğu gibi, arkasındaki malum emperyalist güçlere güveniyor. İkisi de NATO ülkesi olmasına rağmen, Fransa ile güvenlik anlaşması imzalıyor; buna göre biriyle savaşan diğeriyle de savaşmış olacak. NATO’nun 5. Maddesi zaten bu hükmü vazediyor; bundan dolayıdır ki böyle bir anlaşmanın tek bir manası var, o da bu maddenin Türkiye için işletilmemiş ve işletilmeyecek olmasıdır. Zira mahut üyeler, Türkiye’yi bir NATO ülkesi görmemekte, ‘kerhen üye’ gibi idare etmektedirler.

Zaten Türkiye’yi, NATO müttefiki bir ülke olarak görselerdi 40 yıldır Türkiye’nin savaşmakta olduğu terör örgütlerini destekleyip üzerimize salmazlardı.

Öyle ya, müttefikle savaşıldığı nerede görülmüştür?

Zulüm payidar olamayacağına göre, bu dünya böyle gelmiş ama böyle gitmez. Gitmediği ortada; zira dünyanın üzerinde kurulu olduğu zulüm düzeninin kolonları çatırdıyor.

Rusya ile Çin kendi milli paralarıyla ticarette anlaştılar. Türkiye dahil birçok ülke, aralarındaki ticarette kendi milli paralarını kullanmak üzere anlaştı ve anlaşmaya devam ediyor. Bu demektir ki doların, yani ABD’nin pabucu dama atılıyor, atılacak. ABD’nin hırçınlığı bundan kaynaklanıyor, bu yüzden Türkiye’deki seçimlerde muhalefeti destekliyor ve Yunanistan’ın her tarafına üsler kuruyor.

Dün, Türkiye vesayet döneminde iken oyuna getirilmiş ve içimizdeki darbecilere, Yunanistan’ı NATO’ya aldırtmışlardı. Vesayet dönemi bitti, artık Türkiye kararlarını kimseden talimat almadan verebiliyor.

Artık eskisi gibi Türkiye’ye dayatılamıyor.

Şeytanın bile aklına gelmeyen envaiçeşit darbeleri üst üste denediler; 15 Temmuz 2016’da akılları sıra altın vuruş yapıp Türkiye’yi paramparça edeceklerdi.

Ne oldu? Bizzat millet karşılarına dikildi, emperyalizmin uğursuz emellerini kursaklarında bıraktı.

Tüm cihana, Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını gösterdi.

Ordunun içindeki binlerce subayı-astsubayı devşirmelerine rağmen akşamdan sabaha derlenip toparlanan bu ordu, çelikleşen iradesiyle üst üste sınır dışı harekâtlar yapmış ve dünya savaş tarihinde emsali görülmedik başarılara imza atmıştır.

İngiliz, vaktiyle Yunanı kontrollü bir şekilde Anadolu’ya çıkardı. Sonunda ne oldu? Denize dökülmekten kurtulabildiler mi? Yunanlılar, İngiliz oyununa gelen siyasi ve askeri kişileri idam etmek zorunda kaldılar.

Aynı oyuna yine geleceklerse bu kez iş kontrolden çıkacak ve korkarım dökülecek deniz bile bulamayacaklar. Zira bu millet sabırlıdır lakin o sabır taştığı zaman, önünde yanardağlar duramaz.

Kullanışlı bir tip olan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, güdümüne girdiği ülkelerin koltuklarının altından sürekli başını uzatıp bir şeyler geveliyor.

Miçotakis şunu unutmasın; dün, öldü dedikleri Türkiye’nin neler yaptığını onca bedeller ödeyerek gördüler. Bugünkü Türkiye’nin neler yapabileceğini merak ediyorlarsa ağa-babalarının oyununa gelmeden önce, Suriye’ye, Irak’a, Libya’ya ve Karabağ’a baksınlar!

Ve adımlarını ona göre denk atsınlar!

Hürriyet Gazetesi